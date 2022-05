«Debemos ir a ganar porque es lo único que nos vale», ha señalado Eloy Jiménez, entrenador del Atlético Baleares de Primera RFEF, ante la visita de este domingo al UCAM Murcia, «un equipo que está tocado pero que matemáticamente los números dicen que aún no ha descendido». «Será complicado, ellos querrán acabar bien», ha incidido el técnico blanquiazul, que recupera para este partido a Josep Jaume y Vinicius Tanque.

«No hay otra, jugamos contra un equipo hecho que en condiciones normales está para jugar en la zona de arriba pero por circunstancias está en zona delicada», ha explicado Jiménez, que ha añadido: «Vamos con el máximo respeto hacia el UCAM, pero con la necesidad, urgencia e importancia de ganar. Tenemos que ir allí a hacer un partido vital, porque no podemos fallar».

«Los jugadores saben que no vale otra cosa que ganar», ha incidido el preparador manchego, que ha insistido en la victoria en Murcia: «Hay que ganar, porque si lo hacemos se nos pone la cosa bien». «Los jugadores están mentalizados para eso y luego tenemos un partido importante en casa, pero no vale para nada si no ganamos en casa del UCAM».

«Cassio, Gorka, José Fran y Hugo no están», ha explicado Eloy Jiménez en cuanto a las bajas, y ha confirmado que Vinicius Tanque y Josep Jaume «ya están están disponibles».

«La semana que viene podríamos tener a todos disponibles para el tramo final y lo que venga después; necesitamos a todos porque ahora hay mucha exigencia», ha destacado el técnico blanquiazul, que el pasado domingo hizo debutar al juvenil George: «Llevamos semanas subiendo jugadores del filial y juvenil, pero este chico salió y ganó dos balones, tuvo cosas y cada día que pasa me convence más. Está diciendo él con su trabajo y actitud que quiere estar con nosotros».

«Es un chico que está en dinámica de primer equipo, debutó el otro día porque creemos que tiene condiciones y vamos a seguir confiando en la gente del fútbol base del club, que trabaja bien. No hay problema en darle continuidad a George porque se lo está ganando, y si no lo hace volverá al Juvenil», ha explicado.

«Cuando llegué, el calendario que teníamos y escenario de lesiones y bajas, hemos tenido que remar y tener cuidado. Ha sido complicado porque nos costaba preparar sesiones de entrenamiento, pero estoy convencido, preparado y mentalizado», ha señalado el técnico de Hellín. «Sé a lo que vine y el único objetivo que tengo es primero clasificarnos y luego ascender, porque es lo único que me garantiza seguir; si no, me voy a mi casa», ha concluido Eloy Jiménez.