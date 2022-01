«El covid y el calendario nos ha regalado un mes muy denso, lleno de partidos y con oportunidades de ganar 3 puntos a menudo, entre semana también, y buscaremos la victoria en cada partido», ha señalado tras el entrenamiento el técnico del Atlético Baleares, Xavi Calm. «Hemos de ponernos en modo Liga y centrarnos en cada partido», ha sentenciado el preparador de una plantilla que deberá afrontar nueve partidos en el próximo mes.

«No estamos donde nos gustaría ahora, pero tenemos menos partidos. Sabemos que si no sumamos, así seguiremos», ha dicho sobre una clasificación en la que los balearicos están con dos partidos menos que la mayoría de sus rivales al tener pendientes los encuentros ante el Sanluqueño y el San Fernando.

Unos aplazamientos que ha hecho que el equipo solo haya jugado tres partidos en un mes. «La Copa nos ha permitido competir, porque de lo contrario un mes sin jugar y eso es perjudicial, no es lo mismo entrenar que jugar y debemos seguir en ese nivel. Hay que cambiar de chip, pero no podemos olvidar lo que hemos hecho, lo tendremos siempre en la memoria. Pero jugar así de bien como hicimos no nos lo pondrá ni más fácil ni más difícil en el futuro. Era una competición y ahora es otra», ha explicado Calm, en relación al buen papel en la Copa del Rey del equipo, tras eliminar a Getafe y Celta y caer con el Valencia.

«Nos servirá para estar más fuertes, pero el partido contra el Algeciras es otra historia. Debemos competir. Será complicado porque es un gran equipo y siempre dije que era uno de los mejores equipos, con calidad arriba; son valientes jueguen en casa o fuera», ha señalado sobre el próximo rival, este domingo en el Estadi Balear (12:00 horas).

Un partido para el que el técnico tendrá hasta seis bajas: «Hemos recuperado a todos los que pasaron el covid, pero con las lesiones tenemos a Alfonso (Martín), que ya está en el tramo final pero que no llega, Hugo (Rodríguez) que tuvo unas molestias y que se perderá algún partido, y los sancionados Canario, Cordero e Ignasi (Vilarrasa), además de Iñaki (Olaortua) lesionado de larga duración, claro».