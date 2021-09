Vinicius Tanque es de esos jugadores que confían en sus habilidades. El delantero del Atlético Baleares atraviesa una sequía goleadora al no haber visto puerto todavía en Liga, aunque confía en que tarde o temprano el gol acabará llegando. "Es un momento complicado como delantero cuando no marcas, pero escuchar a la gente en el Estadio gritar mi nombre me da confianza. Quiero mucho a la afición y al club y el gol acabará llegando en algún momento", ha explicado.

El atacante brasileño cree que el punto que sumaron el domingo pasado ante el Villarreal B debe valorarse como toca. «El partido ante el Villarreal B fue un empate que supone un punto importante. Seguimos sumando ante un gran rival, pero nosotros estamos bien, en el camino correcto, trabajando en la línea. Tuvimos mucho calor. Queríamos ganar, pero hubo poco espacio, pocas ocasiones de gol. Fue un partido muy disputado", ha analizado en declaraciones recogidas por el club.

"Todos los que estamos en la plantilla tenemos el mismo pensamiento. Estábamos algo cabreados porque nos gusta ganar", ha añadido.

El siguiente rival de los de Xavi Calm es el Andorra, en el que juega el mallorquín Rubén Bover y ex del Mallorca Marc Pedraza. "Andorra es un campo complicado, tiene un equipo bueno y tenemos que saber sufrir. Para hacer una buena competición tenemos que ganar este tipo de partidos, defendiendo mucho y haciendo daño con balón" ha concluido.