El Atlético Baleares está a un paso de cerrar su presencia, la temporada que viene, en la Primera División RFEF. De ahí que el vestuario blanquiazul sea consciente de la importancia del partido que afrontan el próximo domingo frente al Villanovense. René Román, meta del conjunto mallorquín, advierte sobre el rival y desvela la clave que ha propiciado un cambio en la dinámica del equipo.

“Ya sabemos cómo juega el Villanovense, lo vimos en el partido de la ida. Defensivamente está muy bien trabajado y encaja pocos goles, pero tenemos que seguir nuestra dinámica y ser sólidos atrás. Arriba tenemos pólvora para abrir el partido en cualquier momento, así que tenemos que seguir la misma línea ascendente que traemos y no encajar. Es una primera oportunidad, pero tampoco hay que crear más presión de la que conlleva el partido”, ha resaltado.

“La clave del cambio que se ha visto en el equipo es la confianza. Cuando trabajas y los resultados no se dan, se genera un poco de desconfianza. El equipo entró bien en esta segunda fase y están saliendo los resultados. Antes los jugadores no tenían esa confianza y los resultados no eran positivos, así que yo creo que ese aspecto ha sido la clave del cambio”, ha resaltado.

Pese a disponer de una gran oportunidad para cerrar la temporada este próximo domingo, René llama a la calma: “Tenemos una oportunidad para cerrar el objetivo y esperemos aprovecharla. Si las cosas no salieran así, volveremos a tener otro partido, así que con calma y no perder la humildad de hasta ahora. Si al final el equipo afrontar los partidos como los anteriores, pues tendremos mucho ganado”.

“Estamos ilusionados porque el club esté el año que viene en Segunda B Pro. La dinámica del equipo desde que entró en la fase del ascenso está siendo inmejorable. El equipo muestra un nivel muy, muy alto y estamos con confianza, además los resultados acompañan. Todo eso es muy bueno para seguir mejorando y cerrar cuanto antes el objetivo”, ha zanjado.