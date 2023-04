El consum de caragols –com a bona font proteica– ve de l’edat de bronze. En alguns pobles es vinculen atractives receptes de caragols amb festivitats populars, com a Sóller, on el plat de caragols amb butza de xot se sol preparar per la fira del segon diumenge de maig, segons ens digué Catalina Sansó Bauçà, sollerica des dels 10 anys, tot i que havia nascut a Vilafranca l’any 1918. Cada llar té la seva pròpia manera de cuinar els caragols, però a cap zona es troba una diversitat tan considerable com la del Llevant i Migjorn, d’on provenen les dues receptes presents.

INGREDIENTS: -Caragols bovers (una dotzena i mitja per cap), ceba, tomàtiga, enciam, julivert, fonoll, 2 o 3 llimones, oli, sal, pebre bo i, si ens decantem per la segona opció, patates. PREPARACIÓ: - En primer lloc, sadollarem els bovers –al manco un o dos dies abans– amb herbes aromàtiques i hortalisses (fonoll, julivert, fulles d’enciam, peladures de tomàtiga i patata...) per tal que treguin tot el que duen a dins. - Els rentarem unes quantes vegades, fins que l’aigua resulti ben neta. - Dins una paella hi posarem mig dit d’oli amb el foc al mínim, el més baix possible. A dins hi anirem col·locant els bovers, ben composts, un vora l’altre, amb la closca per avall i la banya per amunt, a la vista. - Un pic s’hagin mort, els posarem un poc de sal i els anirem girant, repetides vegades, fins que semblin cuits. Una manera de saber-ho, si són cuits, és mirar si fan gens de salivera pel collaret. - Aleshores hi sucarem 2 o 3 llimones (depenent de la quantitat de bovers) i agregarem pebre bo en abundància; continuaran coent amb poc foc i quan s’hagin begut el seu suc i el de les llimones, seran cuits. - Traurem els bovers, i a dins l’oli que ha quedat hi ratllarem una ceba i uns quants minuts després, tomàtigues ratllades i la salsa courà fins que sigui ben cuita. Mesclarem els bovers amb la salsa dins una greixonera de test, i couran fins que n’hagin pres el gustet. - Una segona opció es treure els bovers de la paella i dins l’oli que queda fregir-hi patates. - Ajuntarem patates i bovers i ho rostirem tot plegat uns minuts dins el forn. Devem ambdues receptes a Catalina Julià Adrover (Son Proenç, Felanitx, 1937).