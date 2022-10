Racó Fred 2018, Vinyes Mortitx: Amb ganes de tastar la propera anyada.

Aquest estiu ha estat tan xafogós que un municipi tan fresc com Escorca va arribar als quaranta graus. Així ho explica Llorenç Coll, enòleg de Vinyes Mortitx: «Vàrem començar a veremar el 9 d’agost i record que vaig partir de Mortitx a les sis de l’horabaixa i que estàvem a 40 graus!». De fet, ―hi afegeix― per mor de la calor, «aquesta temporada hem acabat de veremar dia 22 de setembre i fa un any ho férem quasi 20 dies més tard, el 10 d’octubre».

Un dels vins d’aquest celler creat per pollencins és Racó Fred, fet amb la varietat autòctona Giró Ros, juntament amb la Malvasia i Chardonnay. Aquest vi es va elaborar per primera vegada amb l’anyada 2017 com a evolució de L’U Blanc, fet majoritàriament amb Malvasia i fermentat en fusta.

Llorenç Coll explica que «l’any 2015 vàrem sembrar ceps a la parcel·la del Racó Fred, de tres hectàrees, que es troba a l’altra banda del torrent de Mortitx, que és una zona més humida, on el vent hi bufa molt, que és molt pedregosa, que té menys exposició solar i que es caracteritza perquè hi ha un penya-segat que fa com una espècie d’amfiteatre. «Vàrem veure que podíem fer un vi diferent de L’U Blanc amb un resultat encara millor».

A la primera edició, només hi va haver un 25% de Giró Ros perquè la vinya era jove, mentre que a l’anyada de 2018 el percentatge va pujar el doble, de manera que és d’un 50% Giró Ros, 25% Malvasia i un 25% Chardonnay. Després de veremar cada varietat, el raïm va començar a fermentar dins dipòsit d’acer inoxidable per separat, un procés que va continuar dins botes de 300 i 400 litres, de les quals aproximadament la meitat eren noves i la resta que havien tengut un o dos vins; i una altra part, va fermentar dins un dipòsit d’ou de gres.

El resultat de 2018 va ser excel·lent i quasi no en queda cap botella. Els que hem tengut la sort de tastar-lo hem vist que és un vi gastronòmic d’un groc intens, amb notes de pinya i, subtilment, de cacauet, en boca és lleugerament untuós, amb un final sec.

D’aquí poc en sortirà l’anyada 2021, que ja està embotellada i de la qual hi ha una mica més de presència de Malvasia, tot i que la Giró Ros en continuarà sent la predominant. «Sortirà al mercat en acabar d’estar arredonit perquè encara li falta una mica per evolucionar», matisa Coll. Esperam amb ànsia tastar-lo per veure si el resultat està a l’altura de l’anterior.