Saben de sobra que siempre he huído de los protagonismos, que estas páginas son suyas y de quienes en ellas aparecen y que quien escribe es meramente un intermediario entre quién tiene algo que contar y quién quiere escuchar. Pero la vida, lo saben bien, nunca es como uno espera: a veces da golpes con gran intensidad y en cambio, en otras, regala sorpresas agradables, trenes que no se pueden dejar pasar a pesar del riesgo.

He hecho mío el título de una canción de mi tocaya malagueña, Vanesa Martín, para cerrar este último número del mes y, también, de la sección tal y como se ha venido realizando en los últimos años. Despedida y cierre trae consigo todo su significado. Es un me voy, con la confianza y la seguridad de que quien venga, transmitirá toda la pasión que un cronista social, de eventos, debe transmitir. Despedida y cierre supone un punto y final en mi carrera periodística, que a partir de mañana se enfrenta a nuevos retos, también comunicativos pero alejados de fiestas, desfiles, conciertos y más. Les confieso el miedo que me genera esta nueva vuelta de tuerca, pero sé que su cariño y fidelidad se vienen conmigo. Gracias por tanto.

Maldito protocolo

La fotografía de los reyes eméritos junto a los reyes actuales no se iba a producir bajo ningún concepto salvo que los responsables de organización y protocolo de la Casa Real Británica decidieran que eran muchos a los que acomodar y que el criterio de Jefes de Estados por un lado y familia por otro era mucho lío. Así que mejor, todos juntos y bien revueltos pese a la cara de una doña Letizia cariacontecida viendo como sus suegros se contaban chistes en el funeral de la reina Isabel II. El rictus serio de Felipe VI resumió a la perfección el momento, igual que Meghan Markle, que lo mismo se marca una entrevista polémica poniendo a caer de un burro a los familia de su marido que te llora cual drama venezolano. Lo dicho: mucho que aprender de los del Brexit, que siguen sabiendo en qué liga juegan. Por cierto, ¿qué llamada esperaba doña Sofía para sacar a pasear el móvil y usarlo como collar?

Una semana de descubrimientos

Que la Nit de l'Art ya no es una noche, sino que son varios días ya lo tenemos todos asumido. De hecho, también sabemos que para admirar el trabajo de los artistas protagonistas es mejor buscar fechas alternativas, de lo contrario, es fácil perderse entre la marea de gente, ávida de salir a la calle, pasear, chafardear, tapear y, de paso, hacerse un selfie con la pieza que mejor queda para el tik-tok.

Nuestro recorrido -en días alternos- nos llevó desde Es Baluard, donde Daniel García Andujar reflexionó sobre la inmigración, las pateras y la exclusión social con su Patente de Corso; a la colorista propuesta en la Gerhardt Braun Gallery que, como viene siendo habitual, se convierte en uno de los epicentros de la noche, pues las cocheras de la calle Sant Feliu son siempre parada obligatoria. Nosotros también hicimos visita a Multiópticas, donde el artista Javier Rosselló expuso más de una decena de cuadros en gran formato. Dj Pep N. hizo bailar a los presentes que calmaron su sed con el nuevo vermut Rumbo Blanco.

El viernes, unos pocos afortunados disfrutaron del cóctel inaugural de la cita en un Can Balaguer que vio anochecer de manera pausada, a pesar de la buena música pinchada por Carles Congost; la gastronomía, de otros artistas -culinarios- como son Tomeu Arbona, Jordi Cantó y Ariadna Salvador. Dos días antes, Olmo Sard ya había dejado con la boca abierta a todos aquellos que descubrieron su Jardín de Silencios, en el Hotel Sant Francesc en colaboración con Aba Art Lab; también en Viti Vinci hubo una calma necesaria: allí, el premiado escultor Joan Costa compartió experiencia sensorial olfativa con Víctor Alarcón, creador de unas esencias con olor al pla, a la Tramuntana y a la costa de Mallorca. Lolo Garner, Juan Rodal... son otros artistas a los que visitamos. A todos, éxitos. Y a ustedes, de nuevo, gracias. ¡Nos vemos pronto!

Un ‘sopar de verema’ en las viñas

Las bodegas José Luis Ferrer, afincadas en Binissalem, recuperó de la mano de sus propietarios, la familia Roses, su tradicional Sopar de Verema, a la que acudieron casi medio millar de invitados. Coincidiendo con el fin de la vendimia y las fiestas del municipio, la velada transcurrió con la música de los Monkey Doo y un menú firmado por la entidad Ascugam de Lloret donde los fideus de vermar fueron, cómo no, protagonistas.

Comensal ilustre

La escritora y periodista Irene Villa, gran amante de la isla, visitó la semana pasada la isla para asistir a una de las actividades de la fundación que lleva su nombre. Además de sus compromisos profesionales, tuvo ocasión de comer en Las Sirenas, con Manolo Barceló al frente.

Premios Torneo cope de golf

Son ya 27 ediciones las que suma el torneo que se celebró el pasado fin de semana en el Golf Son Muntanter con récord de asistencia gracias a sus 172 participantes. La entrega de premios contó con Xavier Bonet, director regional de COPE, Bernadino Jaume, presidente de la Federación Balear de Golf y Bernat Llobera, director del campo.