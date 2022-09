Joan Laporta: «Creen que po-demos pagar»

¿Qué tal, don Joan?

¿Otra vez usted?

Sí, es que los políticos tienen vacaciones muy largas, y en estas fechas las chorizadas más sospechosas son las del fútbol...

A mi no me mire...

No negará que lo de usted este verano ha sido un espectáculo...

Como ya le dije, el truco me lo enseñó Florentino. A veces creo que es más culé que yo.

¿Cuántos fichajes ha hecho este verano?

Y yo qué sé. Muchos.

¿Podría decirme la alineación actual del Barça?

Aún no me la he aprendido. A mí me saca usted de César, Basora, Kubala, Aldecoa y Manchón y me lío.

Algo así como Kopa, Del Sol, Di Sté fano, Puskas y Gento...

No blasfeme usted...

¿Cuánto dinero ha gastado el Barça?

Qué manía con reducirlo todo al vil metal. ¿Qué más dará si al final ganamos todo?

Le dolió dejar irse a Messi

Tanto como a Florentino dejar irse a Sergio Ramos.

Claro, pero el Madrid ha ganado la Champions y ustedes no...

¿Otra vez blasfemando?

Explíqueme eso de las palancas...

Yo no lo he entendido todavía. Cuando me lo explicó Florentino hubo cosas que no pillé, pero hemos conseguido que la gente crea que podemos pagar.

¿Y pueden pagar?

Nosotros también nos lo hemos creído.

¿Tenemos un Barça triomfant?

No lo dude. Este año, sí.

¿Está usted seguro?

Se me ha aparecido Cruyff y me lo ha dicho.

¿Su próximo proyecto?

Fichar a Benzema y a Vinicius...

Vengarse por lo de Figo...

Figo, Schuster, Laudrup, Milla, Saviola, Celades, Soler, Ronaldo...

También en sentido inverso

Pero no tan buenos. Nosotros ojeamos mejor.

También en eso ganan al Madrid...

En eso, en la Copa y en la Copa de Ferias.