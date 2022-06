Los puntos sobre las uves | Ser de izquierdas

Ser de izquierdas debe ser una lata. Se pasan el día dando lecciones de moral a pesar de que se pasan el día dudando de su moral. Que si hay que ser bueno con los amarillos, con los morenos, con los musulmanes, con los gays, con los ancianos (eso que ahora llaman gente grande o gent gran , que manda huevos), con los adolescentes, con los menores, con los nacionalistas, con los españolistas... Siempre, eso sí, que piensen como ellos, porque a los que no piensan como ellos hay que darles lecciones de moral y llamarles fachas, aunque solo sean muy conservadores. En esas circunstancias, la bella Yolanda Díaz, que le cae bien a todo el mundo, convoca a la bondad con una cosa que se llama Sumar, que no sé yo si en vez de sumar no se debería llamar diferencial de PSIB - Podemos - Comunistas cuando el tiempo tiende a infinito.