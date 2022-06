Sangria Rita: La beguda de l’estiu per antonomàsia

La gran majoria d’empreses neixen de forma humil. Rita n’és un exemple. Felip Jerez la varen treure al mercat l’estiu de 2016 amb la idea de donar un valor afegit a un producte popular i molt consumit, i alhora tan maltractat i desvalorat com és la sangria: «Enteníem que havíem de fer-ne una amb moltíssima de qualitat i amb una presentació que hi estàs en consonància. També volíem que tot el producte fos de Mallorca, però ha estat impossible fer-lo al 100%».

Per elaborar-la, usen vi de Iecla (Múrcia) i els refrescos mallorquins de La Paduana de Petra. «No la feim amb vi d’aquí perquè no n’hi ha gaire a granel, quasi tot s’embotella; tot i que el segon any de produir-la, el 2017, alguns cellers de l’illa ens varen oferir vi passat (no apte per a embotellar), però vàrem rebutjar l’oferta perquè allò que cercam és qualitat», explica Jerez.

Segons la normativa europea, la sangria només es pot elaborar a Espanya i a Portugal. També apunta, entre moltes altres qüestions, que no s’hi pot fer servir alcohol destil·lat, com ara triple sec o rom. En el cas de la Sangria Rita clàssica (la que es fa amb vi negre), Jerez empra vi, refresc de taronja, canyella, vainilla i sucre (amb una proporció d’un quilo de sucre per cada 100 litres). Per això, Sangria Rita és molt refrescant i dolcenca, amb només set graus d’alcohol, de manera que és ideal per prendre com a aperitiu o simplement per espassar la calor de l’estiu.

Tot i que la majoria de les vendes es fan a Mallorca, Sangria Rita arriba a Menorca i a Espanya, com també a Alemanya, Suècia i Luxemburg. Però la darrera novetat és que aquesta setmana ha sortit de l’illa la primera comanda cap a Colòmbia. «Quan pensàrem el nom, ja vàrem tenir en compte que podria tenir una repercussió internacional, per això, cercàrem un nom curt que fos igual en idiomes diversos com ara el català, l’espanyol, l’alemany, l’anglès i, fins i tot, el danès», remarca Jerez.

Una de les empreses que han cregut en Rita és Iberostar. Felip Jerez agraeix que una companyia illenca com aquesta aposti pel producte local i per un projecte tan humil i petit com és la sangria premium». Gràcies a això, es pot trobar als hotels de quatre estrelles superior i de 5 estrelles gran luxe de la cadena, que va ser qui els va suggerir fer un format més petit: la botelleta, que té molt bona acceptació per al minibar i que també és un reclam per a festes i esdeveniments.

Una altra de les novetats de Rita és que el 2020 apostaren per eliminar el plàstic de l’etiqueta de l’ampolla i varen decidir usar un envàs pintat amb tinta totalment biodegradable, una acció que exemplifica que els petits gestos ajuden a viure en un món ambientalment millor.