La Nintendo SNES Mini llegará a España el 29 de septiembre con 21 títulos

Prepárate para revivir la gloria del 'cerebro de la bestia' con el lanzamiento de un nuevo modelo de Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (SNES). 25 años después del lanzamiento de Super Nintendo en España, y albergar un catálogo de juegos que muchos consideran el mejor de la historia, Nintendo ha confirmado que, a partir del próximo 29 de septiembre, los amantes de los juegos clásicos podrán revivir una porción de la era dorada de los 16 bits.

La SNES Mini, que tiene la misma apariencia y tacto que la consola original, incluirá 21 juegos preinstalados entre los que se encuentran clásicos atemporales de sagas emblemáticas como 'Super Mario World', 'The Legend of Zelda: A Link to the Past', 'Super Mario Kart', 'Super Metroid' y 'F-ZERO'.

Además, los jugadores de toda Europa tienen la oportunidad de disfrutar de juegos cuyo lanzamiento original sólo se dio en América y Japón, como 'EarthBound', 'Final Fantasy III' o 'Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars', y como gran exclusiva, también incluirá 'Star Fox 2', la secuela directa de Star Fox (llamado Starwing en Europa) que nunca llegó a ser lanzada ni siquiera en Japón.

La SNES Mini que se venderá en Europa. Foto: Elsotanoperdido.com

Solo unos pocos de estos títulos suman cientos de horas de juego, varios imprescindibles del género RPG como 'Secret of Mana', 'Final Fantasy III', 'EarthBound' y 'Super Mario RPG: Legend of the Seven'. Incluso el fan más acérrimo que haya podido jugar a todos estos títulos se encontrará con la novedad de un juego inédito como es 'Star Fox 2', pero habrá que desbloquearlo completando al menos la primera fase del Star Fox original. SNES Mini incluye un cable HDMI, un cable de alimentación USB, y dos mandos con cable Super NES Classic Controller, una opción ideal para disfrutar como antaño.

A continuación, desglosamos el listado con los 21 juegos preinstalados:



'Contra III: The Alien Wars'

'Donkey Kong Country'

'EarthBound'

'Final Fantasy III'

' F-ZERO'

'Kirby Super Star'

'Kirby's Dream Course'

'The Legend of Zelda: A Link to the Past'

'Mega Man X'

'Secret of Mana'

'Star Fox'

'Star Fox 2'

'Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting'

'Super Castlevania IV'

'Super Ghouls 'n Ghosts'

'Super Mario Kart'

'Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars'

'Super Mario World'

'Super Metroid'

'Super Punch-Out!!'

'Yoshi's Island'

Ediciones de SNES Mini para Japón y Norteamérica



Nintendo también ha revelado las ediciones para Japón y Norteamérica, que guardan algunas diferencias con respecto al lanzamiento en Europa.

La configuración que se comercializará en Japón el 5 de octubre, recibe por nombre: Nintendo Classic Mini: Super Famicom y está inspirada en la Super Famicom original, respetando los colores de la consola. En relación a los juegos, la versión japonesa marca algunas diferencias, ya que 'EarthBound', 'Kirby's Dream Course', 'Super Punch-Out!!' y 'Super Castlevania IV' se sustituyen por 'The Legend of the Mystical Ninja', 'Panel de Pon (Tetris Attack)', 'Super Soccer' y 'Fire Emblem: Mystery of the Emblem'. También se sustituye 'Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting' por 'Super Street Fighter II: The New Challengers'.

La SNES Mini versión japonesa. Foto: Elsotanoperdido.com

La versión norteamericana de SNES Classic Edition, ligeramente diferente a los modelos anteriores, incluirá la misma serie de juegos que la edición europea, como 'Super Mario World', 'The Legend of Zelda: A Link to the Past', 'Super Mario Kart', 'Super Metroid', 'F-ZERO', 'EarthBound', 'Final Fantasy III' o 'Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars', entre otros, como 'Star Fox 2' la secuela directa de 'Star Fox' que nunca llegó a ser lanzada ni siquiera en Japón. Estará disponible a partir del 29 de septiembre y su precio será de 80 dólares.

La SNES Mini versión norteamericana. Foto: Elsotanoperdido.com

En relación al diseño, se varían algunas líneas y se mantienen las características estéticas que se presentaron en el lanzamiento de la plataforma hace 25 años. Todas configuraciones de consola incluyen los mismos elementos: un cable HDMI, un cable de alimentación USB, y dos mandos con cable Super NES Classic.