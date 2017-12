Facebook lanza una versión de Messenger para niños

La red social Facebook ha anunciado el lanzamiento de Messenger Kids, una aplicación de chat pensada para niños de entre 6 y 12 años que añade medidas reforzadas de seguridad para que los menores solo puedan comunicarse con personas que cuenten con el visto bueno paterno. Este 'software' está inicialmente disponible para dispositivos iOS y de momento solo en Estados Unidos.

En un comunicado firmado por el director de Gestión de Producto de Facebook, Loren Cheng, la compañía ha explicado que esta aplicación, que ha salido al público estadounidense en forma de versión de prueba, ofrece servicios de chat por texto y por vídeo "de forma segura". Tras hablar con padres, asociaciones y expertos del país, la red social detectó la necesidad de crear una 'app' de mensajería que permitiese a los niños contactar con sus allegados, "pero también con el nivel de control que quieren los padres".

Facebook ha lanzado Messenger Kids como respuesta a las "preguntas y preocupaciones" de los padres sobre el uso que sus hijos hacen de los 'smartphones' y tabletas, así como sobre qué aplicaciones son apropiadas para ellos. La red social contó con la colaboración de "una docena" de expertos en áreas como la educación infantil, la seguridad 'online' y tecnologías orientadas a niños.



Control de los contactos

Messenger Kids es una aplicación que opera de forma independiente en los dispositivos de los menores, pero que puede ser controlada desde el perfil de un progenitor en Facebook. La compañía de Mark Zuckerberg ha asegurado que este servicio abre "un nuevo mundo de comunicación 'online' para las familias". La versión de prueba ya se encuentra disponible en la App Store y es compatible con dispositivos de las series iPad, iPod Touch y iPhone.

Las cuentas de Messenger Kids son creadas y configuradas por los padres. Una vez hecho el perfil, los niños podrán realizar acciones como participar en conversaciones a través de vídeo --tanto individuales como grupales-- con contactos que los padres hayan validado previamente. Estos aparecerán en una lista donde los menores también podrán ver quiénes están conectados en ese mismo momento.

Con este servicio, los niños también podrán enviar fotos, vídeos y mensajes de texto a parientes adultos y contactos autorizados, que recibirán los contenidos a través de la aplicación Messenger convencional. Los jóvenes usuarios de Messenger Kids dispondrán de una biblioteca de GIFs, marcos, pegatinas, máscaras y herramientas para dibujar.

En paralelo, los progenitores tendrán acceso completo a la lista de contactos de sus hijos, de modo que estos no podrán comunicarse con personas que no cuenten con el aval paterno. Los padres podrán gestionar las cuentas y contactos de los niños en un panel de control al que tendrán acceso desde su aplicación principal de Facebook.

Además, Facebook ha garantizado que Messenger Kids no incluye anuncios, y la información de los menores "no es utilizada par anuncios". Su descarga es gratuita, y no incluye ningún tipo de compra que pueda ser realizada a través de este 'software'.

Para poner a funcionar Messenger Kids, los padres deberán descargar la aplicación desde la App Store. Una vez instalada, deberán iniciar sesión en Facebook en el dispositivo del niño y crear una cuenta con su nombre. Para autorizar contactos para el menor, los padres deberán acceder al panel de control de Kids desde su propia 'app' de Facebook, haciendo clic en 'Más' en la esquina inferior derecha y pulsando 'Messenger Kids' en la sección 'Explorar'.