Mamá es mi mánager

En un bar de carretera, la pequeña Olive y toda su familia paran a tomar algo antes de llegar al concurso de belleza infantil Little Miss Sunshine. La niña le pregunta a la camarera el significado de "tortitas à la mode". "Llevan helado", le contesta. Olive dice: "OK, à la mode entonces". Qué ironía. La película es una road movie satírica y tierna, un viaje al mundo de las pasarelas infantiles. La gordita Olive baila moviendo las caderas tal como le ha enseñado su abuelo drogata, y deja aleladas a las demás minibarbis vestidas de divas enanas. No sé si la niña se planteaba ya sacar a su familia del caos emocional y económico, iniciando una triunfal carrera de modelo. Lo dudo: había demasiado amor y encantamiento en los ojos de sus padres.