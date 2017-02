Love Stories

Un amor más flexible y libre, que trasciende el romanticismo y se queda con las mariposas en el estómago. El amor es una enfermedad según Platón, una curiosidad superior, decía Flaubert. Es dar lo que no se tiene. Amar es un misterio.

Cristina Tosio. Modelo y DJ.

Estado sentimental: Ritualmente casada.

Excentricidad amorosa: No era por amor, era una niñatada. Una vez me cogí un coche a un sitio que estaba como a seis hora y cuando llevaba cinco me dije no voy y volví. Estuve diez horas conduciendo para nada. Impulso.

A favor de Apps de ligue: No. Eso no es amor. Por experiencia propia el amor vienen de antiguas amistades que se conocen bien y cuando empiezan saben con quién empiezan. Ya no se dedica tiempo para conocer a la persona.