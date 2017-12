"Que le caiga una buena sanción", piden los lectores al piloto que iba a 216 km/h

"Ni el de Regreso al futuro. Una buena multa y retirada del carnet". Así reaccionaba un lector ante la noticia de que un radar de la Policía Local de Palma había detectado a un conductor que circulaba a 216 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60 en la carretera de Sóller. La información ha sido la más leída de la semana en la web de DIARIO de MALLORCA.

"¿Quería fardar con los amigos de la velocidad que coge su coche?", se preguntaba otro, a lo que añadía: "Espero que le caiga una buena sanción, porque vaya menudo peligro al volante".

"¿Estoy leyendo que hay gente que dice que no es una noticia importante? Quizá deberían haberse cruzado en su camino y que nos contaran, si llegan a poder contarlo...", señalaba un lector como respuesta a los comentarios de algunos, que restaban importancia al suceso. "Es un delito: que un juez dictamine y le imponga una condena" o "tanto al que lo ha hecho como todos los que lo justifican tendrían que retirarles los carnets de por vida", zanjaban varios lectores como respuesta a los que justificaban la acción.

Pero si ha habido un tema que ha despertado el interés de los lectores durante los últimos días ha sido la primera nevada del invierno, que esta semana ha cubierto de blanco numerosas zonas de la Serra de Tramuntana.

"Muy bonito, pero no hay para tanto: algunos se vuelven locos por cuatro copos de nada", afirmaba un lector molesto por las "colas que se forman para ver un poco de nieve". "Ahora ya no la vais a ver porque han cortado las carreteras", decía con sorna otro lector al que tampoco parecía emocionarle demasiado la nieve.

"Me hacen gracia, buscando la foto para colgarla en Instagram" o "luego os reiréis de los viejos que se paran delante de una obra a mirar y sois iguales o peor", fueron algunos de los comentarios de contrarios a "esta fiebre de la nieve". "Pues yo he ido, a ver si no nos podrá gustar la nieve", zanjó el tema uno que sí disfrutó de la nevada.