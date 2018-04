Reina: "Si con tres victorias logramos el campeonato, las firmaba ya"

, guardameta del, ha concedido hoy una rueda de prensa eni tras el entrenamiento matinal dirigido por. El portero de Villanueva del Trabuco, en Málaga, ha confesado que el equipo y el cuerpo técnico trabajan, a día de hoy,. "Analizamos el motivo del porqué el equipo lleva esta mala racha. Sabíamos, al principio de la temporada, que no iba a ser un año fácil. El equipo empezó muy bien, nos ganamos tener esta rentabilidad de puntos, pero ahora pasamos por una racha que debemos cortar lo antes posible y tiene que ser esta semana y ante nuestra gente", ha reflexionado.

A falta de seis encuentros para que finalice la temporada, al Mallorca prácticamente le bastarían tres triunfos para asegurar el primer puesto de la clasificación, una posibilidad que el portero andaluz daría por buena a día de hoy: "Firmaría ganar el siguiente partido ante el Lleida y, a partir de ahí, que el equipo gane en confianza. Sin con tres partidos nos vale, claro que lo firmaría, los tres siguientes".

Reina también ha aprovechado para analizar el encuentro del pasado domingo en Paterna, donde el Mallorca sumó su sexto encuentro consecutivo sin lograr la victoria. "La primera parte, aunque ellos tampoco tuvieran muchas ocasiones, no fuimos nosotros, si llegamos a ser nosotros no hubiéramos dado pie a que pasara lo que pasó. En la segunda parte el equipo fue para arriba, quería levantar el encuentro, pero no podemos permitirnos firmar una primera parte como la que hicimos porque conseguir así la victoria es muy complicado", ha relatado.

Ya para acabar, Reina también ha analizado uno de los problemas que ha llevado al equipo a la situación que vive actualmente, su debilidad en la zaga. "Antes para hacernos un gol era muy muy difícil, aunque tenían ocasiones, el balón no entraba y ahora parece que la suerte ha cambiado, a la mínima nos hacen gol. Creo que debemos volver a ser un equipo duro en defensa y luego, con la gente que tenemos arriba, seguro que todos los partidos vamos a meter gol o al menos tener la oportunidad", ha zanjado.