Moreno: "En la segunda parte lo hicimos todo para ganar"

ha comparecido ante la prensa fastidiado por la derrota, pero esperanzado por la buena segunda parte, que ha de ser el camino a seguir para acabar primero. "Después de una derrota no puedes sacar muchas cosas positivas.ha lamentado.

El entrenador del Mallorca se queda con la segunda parte del equipo: "En la segunda parte hicimos todo no solo para empatar sino para ganar el partido. Es el camino de lo que queremos del equipo", ha advertido.

Se la ha recordado que los cambios realizados con respecto a anteriores partidos no ha dado resultado. "El que toma las decisiones de lo que se hace en el terreno de juego soy yo. Hemos cambiado algunas cosas. Está claro que no he acertado en la primera parte, en la segunda manda al final el resultado, pero ha sido un buen partido y ha faltado marcar las que hemos tenido y un poco más de suerte", ha señalado.

Preguntado por cómo está el vestuario tras la cuarta derrota de la temporada, ha comentado: "La diferencia entre la victoria y la derrota es abismal en cuanto al estado de ánimo. Ahora estamos fastidiados, pero esto no se acaba aquí. Seguimos dependiendo de nosotros mismos", ha afirmado, esperanzado ante lo que tiene que llegar.

En cuanto a las dos acciones conflictivas en el área valencianista, unas manos en la primera parte y una caída de Abdón en la segunda, Moreno se ha mostrado fiel a su forma de actuar cuando se trata de los árbitros. "Como siempre lo dejo para que opinéis vosotros, no opino de los árbitros, aciertan y se equivocan. Esto no quiere decir que yo no tenga mi opinión".

Los tres puntos de los últimos dieciocho posibles dejan al entrenador "fastidiado", pero recuerda que el domingo tienen "otro partido, esto es fútbol. Está claro que los resultados adversos nos afectan". También ha añadido que no estará pendiente del Elche-Villarreal de esta tarde, el duelo entre el tercero y el segundo. "No estoy muy pendiente de los partidos de los otros, lo que tenemos que hacer es ganar nuestro próximo partido. Lo importante es que a final de temporada acabemos primero", ha subrayado.

Los resultados adversos están dando la razón a Moreno, que advirtió en su día que con el paso de las jornadas, las dificultades aumentarían. "No lo decía como tópico, sé la dificultad que tiene ganar los partidos. Nos hemos de levantar e insistir. Si lo hacemos como en la segunda parte los resultados llegarán. No recuerdo una segunda parte fuera en la que el equipo haya sido tan superior", ha concluido.

Por su parte, Salva Sevilla, autor del gol mallorquinista, ha expresado su malestar por la derrota y recordó que los errores de concentración de la primera parte no se pueden volver a repetir. "Era una jornada clave, con un enfrentamiento directo. Estamos fastidiados por la primera parte, no puede volver a ocurrir. Ha sido la peor primera parte del año, nos ha faltado intensidad. Con 2-0 se ha puesto muy complicado, aunque en la segunda parte hemos reaccionado. Tenemos que estar tranquilos, tenemos ventaja y no podemos caer en el pesimismo", ha señalado.