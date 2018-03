Moreno: "No veo al equipo ansioso ni nervioso"

Vicente Moreno envió ayer un mensaje de confianza a sus jugadores a pesar de la racha de dos puntos de los últimos doce en juego. "No veo al equipo ansioso", aseguró en primera instancia antes de aclarar sus palabras tras empatar ante el Formentera. "Después del partido me dejé llevar por lo fácil y dije que el equipo estuvo nervioso. Pero no es verdad, tuvimos prisa, pero no nervios, ni ansiedad. Y las prisas no son un buen compañero de viaje. Podemos ganar, empatar o perder, pero el equipo no juega con nervios", explicó ayer en la sala de prensa de Son Bibiloni en la previa del encuentro de mañana ante el Hércules.

El entrenador del Mallorca pide unidad a la afición en un momento tan importante de la temporada. "Si vamos todos de la mano será más fácil de llevar y tendremos más posibilidades de conseguir las cosas. Estamos preparados para afrontar todo lo que nos queda y todo lo que vendrá", dijo esperanzado.

El valenciano arrancó una sonrisa a los periodistas cuando fue preguntado sobre si esta campaña se está haciendo demasiado larga. "A vosotros -refiriéndose a los plumillas- se os está haciendo larga, porque yo no tengo prisa. Estamos en la situación que nos hubiera gustado estar desde el principio, no hay que acelerar nada", destacó. "Hay que seguir remando", dijo en un guiño al lema de la campaña de abonados de la entidad.

Moreno deslizó que no podrá contar con los tocados Aridai y José Ángel para el duelo en el Rico Pérez. "Tenemos a jugadores que han sufrido algún problema durante la semana y no es fácil que lleguen para este domingo, aunque tenemos el entrenamiento de mañana -por hoy para el lector- para terminar de valorar el estado de cada uno de ellos", señaló. Eso sí, se felicitó por recuperar a Raíllo, que regresará al equipo tras cumplir tres jornadas de sanción. "Celebramos tener a cuantos más jugadores disponibles mejor. Y en este caso, es una alegría tenerle de vuelta ya que es un jugador importante para nosotros", apuntó convencido

Acerca de los alicantinos, que están a siete puntos de la promoción de ascenso, Moreno fue claro. "Es un club con mucha entidad, parecido a nosotros y duele a la vista verlo en esta categoría. Es un equipo importante y que tiene buenos jugadores. Tiene opciones de entrar en playoff y saldrá al cien por cien. Pero nosotros también tenemos que salir igual y a por la victoria", resaltó.

El de Massanassa no dio pistas acerca del sustituto del sancionado Pedraza. "Hay posibilidad de que entre Damià como también Faurlín. Hay muchas alternativas", indicó. Además, aplaudió la decisión del club de renovar al capitán Xisco Campos hasta junio de 2019. "Me alegro mucho por él y por el club. Se lo merece. Tener a alguien con sus valores en el vestuario es muy bueno", manifestó satisfecho.