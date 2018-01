Joan Sastre: "Entiendo que el club esté buscando refuerzos en este mercado"

Joan Sastre expresó ayer su felicidad tras ampliar su contrato hasta 2020: "A nivel personal no puedo pedir nada más. Trabajo cada día para estar en el once titular y ese es mi único objetivo. Siempre dicen que para un mallorquín quizás es más complicado que para los futbolistas que vienen de fuera hacerse un hueco en el equipo, no sé. Yo, personalmente, no puedo pedir nada más. Siempre me han expresado su prioridad para que me quedara y esa era también mi intención", dijo ayer ante los periodistas.

El defensa, quien llegó al club en 2009, aseguró que "el parón navideño ha venido muy bien" a todos los jugadores y que la posibilidad de "haber tenido estos días de desconexión en Navidad y Nochevieja" ha aumentado las ganas de "seguir trabajando".

Sastre coincidió con el club en la necesidad de buscar un sustituto para las conocidas bajas de Ferran Giner y Lago Junior: "Entiendo que el club esté buscando refuerzos para este mercado invernal. El final del 2017 lo acabamos un poco mal en cuestión de lesiones. Creo que sería bueno buscar al menos a un jugador para reforzar la banda, habrá que ver lo que hace el club". "En la delantera tenemos a Abdón, Álex y Cedric, creo que son tres jugadores muy buenos y no tengo ni idea de las cuentas que lleva el club en este sentido. Nosotros tenemos buenos delanteros y lo que quiera hacer el club en la zona ofensiva no es algo que maneje", dijo.

El de Porreres solo piensa en vencer el domingo: "Nuestra intención siempre es la de ganar, pero llevamos ya cuatro empates seguidos. Esperemos que esta semana volvamos a vencer", señaló.