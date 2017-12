Moreno: "Con el 2-1 hemos intentado marcar el tercero"

Vicente Moreno no escondió su resignación por haber dejado escapar dos puntos en el minuto ochenta y ocho ante el colista Deportivo Aragón. "Con el 2-1, en vez de defender el resultado hemos intentado marcar el tercero", reflexionó el entrenador del Mallorca en la sala de prensa de Son Moix. "Hemos entrado bien al partido, con mucha tranquilidad, pero a partir del gol nos han entrado las prisas y las circunstancias nos han hecho precipitarnos. En la parte final, cuando habíamos remontado, el partido nos hemos descuidado mucho atrás y eso ha provocado el empate rival", añadió.

El valenciano admitió que esperaban despedir 2017 con un triunfo. "Empatar no era lo que esperábamos porque hemos hecho méritos para ganar. El partido se ha solucionado en el área y el empate ha llegado por un error nuestro", reiteró antes de reivindicar a su equipo antes de marcharse de vacaciones navideñas. "Seamos positivos porque hemos terminado la primera vuelta invicta y hay que felicitar a los jugadores", comentó.

Moreno no considera que el Mallorca haya llegado cansado a este tramo final del año, en el que ha sumado cuatro de doce puntos posibles. "No tengo esa sensación porque he visto a un equipo que se ha fundido en los noventa minutos y la percepción que tengo es buena, aunque hayamos empatado cuatro partidos seguidos", dijo.

El de Massanassa fue más allá en su argumentación: "Podemos estar todos muy orgullosos de esta primera vuelta y hay que felicitar a los jugadores. En esta plantilla hay mucho sacrificio y trabajo de todos que ha propiciado que el equipo está invicto. Además, quiero incentivar a todos que tenemos que seguir así­. Aunque reconozco que me hubiera gustado ganar todos los partidos y siempre hay cosas que se tienen que mejorar".

Moreno dejó la puerta abierta a que lleguen fichajes en este mercado invernal, sobre todo teniendo en cuenta las bajas de larga duración de Giner y Lago. "Estoy contento con los jugadores que tenemos y no haría cambios. Sin embargo, hay dos lesiones importantes de dos jugadores y hemos perdido efectividad. A partir de aquí­, estudiaremos todas las posibilidades. Si hay fichajes se tiene que acertar. En enero empezamos la parte más importante de la temporada. De enero y hasta final de la competición será cuando nos lo jugaremos todo", apuntó.

Por otra parte, Cedric, que estrenó su cuenta goleadora en esta campaña después de haber sido el ´pichichi´ en la pretemporada, lamentó no haber sumado los tres puntos ante los aragoneses. "Estoy contento porque buscaba el gol, que se me resistía, aunque estoy contento a medias porque no hemos ganado", subrayó.