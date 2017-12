Moreno: "En ningún momento hemos querido asumir la derrota"

"No ha sido un partido nada cómodo para nosotros". Vicente Moreno no ha buscado excusas tras el empate cosechado ante el Badalona en su campo. "Teníamos enfrente a un rival que todavía no ha perdido en este estadio, eso ya nos marca un poco la dificultad, si a eso le sumamos que ante el Mallorca todos los equipos juegan con un plus de intensidad, el punto que hemos rescatado no era lo que buscábamos, pero es positivo. Sumar siempre lo es", expresó el técnico bermellón en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado ayer en tierras catalanas.

El de Massanassa aprovechó su intervención para resaltar el esfuerzo que realizó el equipo hasta el último segundo del partido: "Pese a tratarse de los últimos minutos del encuentro, no tenía asumida la derrota. Creo que siempre hay que luchar. Se ha demostrado que nuestra intención siempre ha sido la de buscar la victoria hasta el último segundo. Hemos acumulado delanteros delante para buscar el gol y mientras quedara tiempo, existía esa posibilidad. Nos ha faltado incluso algo de tiempo para poder darle la vuelta al partido".

El técnico del Real Mallorca también bromeó con la casualidad de que fuera Joan Sastre quien anotara el tanto del empate para los bermellones. "Cuando me han dicho que había sido él quien había marcado, no me lo creía, aunque también es bonito que otros jugadores se lleven una alegría", resaltó.

Al mismo tiempo, también aseguró no sentirse preocupado por la falta de gol de sus delanteros en los últimos partidos: "No me preocupa que Abdón y Álex no hayan marcado. Creo que hasta el momento acumulan números buenos. Ellos buscan el tanto así que, si en este partido no ha llegado, seguro que será en el siguiente".

Ya para acabar, Moreno también dedicó unas palabras a Lago Junior, cuya lesión preocupa especialmente al valenciano: "Lo de Lago es sin duda la parte negativa del encuentro. Cuando existe una posibilidad de lesión, el resultado y todo lo demás quedan en un segundo plano. Espero que se quede en nada, que sea poco, pero estamos un poco igual que con la lesión de Ferran (ayer presenció el encuentro de sus compañeros desde las gradas). Debemos esperar y en función de lo que digan los médicos, veremos qué tiene. Esperemos que no sea nada, pero siempre que se habla de la rodilla, y dados los antecedentes de las últimas semanas, da un poco de miedo".