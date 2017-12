El Mallorca evita en Badalona la primera derrota en el minuto 89

Un gol de Joan Sastre en el minuto ochenta y nueve ha evitado en Badalona la primera derrota del Mallorca de la temporada en un partido en el que no ha estado nada fino y en el que también ha sido víctima de un nefasto arbitraje, del colegiado canario Pérez Peraza, al no señalar dos claros penaltis sobre Pedraza y Abdón (1-1).



Los catalanes se han adelantado en el minuto 24 gracias a un tanto de Maestre, que desde la frontal del área se ha aprovechado de un rebote tras su tiro que ha descolocado al meta Manolo Reina. Los bermellones han mejorado sustancialmente, pero se han mostrado muy precipitados a la hora de definir ante un adversario, que no ha perdido en todo el curso en su feudo, que se ha defendido con oficio.



En la segunda mitad el Mallorca no ha mejorado, ni mucho menos. Además, Lago Junior ha tenido que ser sustituido al sufrir una lesión que tiene mala pinta y que podría ser grave. El Badalona ha dispuesto de alguna ocasión más, pero finalmente han sido los de Vicente Moreno los que han salvado los muebles. Un rechace ha llegado a las botas de Joan Sastre, que ha disparado desde la frontal y, después de rozar un defensa, el balón ha entrado en la portería de Morales.





Los baleares suman su, tras igualar ante el Olot (0-0) y Sabadell (0-0), y siguen líderes con mucha solvencia. Eso sí, su nivel de juego ha bajado algunos peldaños respecto al principio de Liga.