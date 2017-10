Moreno: "El comienzo de temporada es espectacular"

No es de los que suele lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos, pero ayer Vicente Moreno se rindió a su equipo por el excelente momento que está atravesando. "Nosotros queremos ganarlo todo y es verdad que el comienzo de temporada es espectacular", dijo en la sala de prensa de Son Moix después de derrotar al Cornellà (3-0), un triunfo que supone la quinta victoria consecutiva y que afianza a los suyos en el liderato. Sin embargo, fiel a su humildad, a pesar de su enorme ambición, se apresuró a calmar los ánimos. "Debemos tener los pies en el suelo, no hemos hecho nada", aseguró convencido.

El entrenador del Mallorca dejó claro que había sido un duelo complicado, aunque el marcador diga lo contrario. "Aunque el resultado haya sido abultado y hayamos tenido más ocasiones de gol, no ha sido para nada un partido fácil. Hemos tenido enfrente a un buen rival y hemos tenido que trabajar mucho y hacer las cosas muy bien para poder ganar el partido", comentó.

Moreno aplaudió la entrega de sus pupilos, que marcaron el primer tanto justo cuando el Cornellà apretaba más. "Tenemos la suerte de tener grandes futbolistas, que saben manejarse dentro del partido y eso, como entrenador, me hace sentir muy afortundado", confesó. Precisamente en este sentido, el preparador justificó que el Mallorca no dominara tanto como en otras ocasiones. "Es imposible ser superior al rival en todos los momentos del partido, y me ha gustado mucho como ha salido el equipo. Con ganas de ganar y sabiendo insistir", dijo.

El de Massanassa elogió el partido de Ferran Giner, autor de un gol y que fue el sustituto del sancionado Lago Junior y de Cano, titular en la banda derecha. "Es que es uno de los fuertes de este equipo. Los que no juegan hacen buenos a los demás. Me cuesta hacer las convocatorias", apuntó.

El técnico agradeció el apoyo del mallorquinismo en Son Moix. "Es muy positivo que la gente esté entregada y nos ayude. Es responsabilidad nuestra, más allá del resultado, lo que hacemos sentir con dedicación y entrega. Además, hoy -por ayer- la afición ha sabido esperar, ser paciente en los momentos que no encontrábamos el gol", resaltó.

Por su parte, el entrenador del Cornellà, Jordi Roger, alabó a los bermellones. "La Segunda B es una categoría durísima y el Elche y el Mallorca van a jugar una Liga aparte, quizá con el Villarreal B. Pero me quedo con que les hemos plantado cara durante todo el partido", concluyó.