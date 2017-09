La gira de Moreno

El Tercer Tiempo toma protagonismo. El técnico del Real Mallorca disfrutó este pasado domingo de un baño de goles ante el Llagostera, otro de masas durante la iniciativa ´Entre amigos´ y finalmente uno de medios tras el trajín montado

Un baño de goles, otro de masas y finalmente uno en los medios; un fin de semana redondo para Vicente Moreno. El técnico del Real Mallorca vivió este pasado domingo su día más ajetreado desde que dirige al conjunto bermellón. La abultada victoria del equipo ante el Llagostera y el posterior trajín que se vivió debido a la inauguración del Tercer Tiempo rojillo, propició que el conjunto bermellón volviera a estar en boca de los principales medios de comunicación nacionales. Moreno fue el encargado de dar la cara por el club mallorquinista.

El preparador valenciano parece haberse ganado el cariño de todos en este inicio liguero. Desde la directiva, pasando por los jugadores y llegando a la afición, todos los estamentos de la entidad elogian el buen hacer del técnico bermellón en este inicio de competición. Los resultados ayudan para que esto sea posible.

Tras la abultada victoria de su equipo, el pasado domingo ante el Llagostera, Moreno se dio un baño de masas durante la nueva iniciativa que ha puesto en marcha el club en los partidos en Son Moix. "Todo ha sido muy ligth, por lo menos hoy. Sobre todo los aficionados me han dado ánimos, me han dado las gracias por la línea que lleva el equipo y, cómo no, también han opinado y dicho lo que piensan", explicó Moreno en una entrevista al programa nacional de Tiempo de Juego de la cadena Cope.

Pese a que al técnico parece haberle hecho poca gracia la nueva invención del club, como el propio Maheta Molango reconoció en una entrevista a la misma cadena radiofónica -"evidentemente los entrenadores no suelen ser muy partidarios de este tipo de cosas", dijo el ejecutivo-, Moreno se ha mostrado hasta el momento muy correcto siempre que ha hablado de la misma.

Sin ir más lejos, el valenciano atendió con su mejor sonrisa a todos aquellos aficionados pioneros en dicho experimento. "Es una iniciativa algo extraña, curiosa y poco común, pero al final hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que entender que el club está en Segunda B y tiene que buscar recursos. Tenemos que estar a disposición de la entidad para lo que sea y, después del resultado ante el Llagostera, la conversación con los aficionados ha sido agradable y hemos pasado un buen rato", relató entre risas.

En su tour por los medios de comunicación nacionales, Moreno tuvo poco tiempo para hablar de fútbol y demasiado para hablar de las sensaciones que le habían despertado la notoria iniciativa del club. "Hay que entender que el club está en Segunda B y que tiene que buscar recursos. Esperemos que los resultados siempre nos acompañen para evitar tener que salir corriendo del envite, además ahora somos muy formalitos y no hay problemas con la afición", relató entre risas.

El consejero delegado del club, Maheta Molango, también aprovechó un espacio radifónico de la misma cadena radifónica para hablar de la nueva idea del club y aseguró que, atendiendo a "cómo responda la gente", se verá "si se sigue con la iniciativa o no. No lo hacemos porque necesitemos dinero". Durante la entrevista también fue cuestionado sobre si los periodistas estaban o no invitados a la conversación con el míster, a lo que se apresuró a responder entre risas: "Quizás los periodistas, cuando vean el cátering, se apunten".