Moreno: "Se vive muy bien en la tranquilidad de la victoria"

El técnico del Real Mallorca no tiene preocupaciones. O al menos no sufre el nerviosismo y la ansiedad que genera una derrota. Moreno "vive en la tranquilidad que da la victoria", donde él mismo confiesa, "se vive muy bien". Su equipo mostró el domingo pasado, ante el Atlético Saguntino, que la falta de gol era "una simple racha" y lo único que ha inquietado al preparador bermellón estos últimos días es el "volver a afrontar un partido sobre césped artificial".

La plantilla del Real Mallorca viaja mañana a Ontinyent para afrontar el quinto partido de la competición. Cuatro victorias y un empate, ante el Atlético Baleares, es el positivo bagaje con el que vuela el conjunto bermellón al campo de El Clariano, uno de los nueve estadios del Grupo III de Segunda B que cuenta con superficie sintética: "El césped artificial es una superficie que nos incomoda, porque habitualmente trabajamos sobre natural, pero es lo que hay y hay que adaptarse. Como hemos hecho en otros partidos, hemos intentado adaptarnos a lo largo de la semana, aunque después cada campo de césped artificial es un mundo, no hay dos iguales. Llegamos adaptados, con ganas de hacer un buen partido y sumar los tres puntos para seguir en la misma línea".

Segundos en la clasificación y empatados a puntos con Elche y Villarreal B, los pupilos de Vicente Moreno han afrontado la semana con una especial alegría tras la victoria por 3 a 2 ante el Atlético Saguntino. Moreno ha relatado esta mañana, en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, que la falta de gol de la que se había hablado era una cuestión de rachas y que confía plenamente en sus delanteros para perforar la portería rival: "No me preocupa para nada que Cedric no haya anotado aún porque está trabajando muy bien, al igual que Álex López. Estoy tranquilo porque sé que tengo jugadores para ir alternándolos en cada encuentro. Habitualmente juego con dos de ellos, pero en cualquier partido puede entrar uno, salir el otro y el nivel será siempre el mismo. Seguramente, por el hecho de hacer dos goles el otro día, Abdón tenga su puesto asegurado ante el Ontinyent. Al final los delanteros viven del gol y hacer goles obliga al entrenador a darle más continuidad", ha zanjado el entrenador valenciano.