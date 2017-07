El club rebaja su deuda concursal con la venta de Brandon al Rennes francés

El Mallorca anunció ayer el acuerdo alcanzado con el Rennes, de la Ligue 1 francesa, para el traspaso del delantero de Cala d´Or Brandon Thomas por tres millones de euros, máximo realizador del conjunto bermellón la pasada temporada con 12 goles. La mitad del dinero del traspaso del futbolista (1,5 millones) será destinado por el club para pagar la deuda concursal que el conjunto bermellón arrastra desde hace años.

Brandon, que tenía ofertas de varios equipos, entre ellos del filial del Barcelona o del Olympiacos de la Super Liga griega, se decantó por el Rennes francés porque "quiere progresar en su carrera", según explicó el Mallorca en el comunicado que confirma su salida. El club mallorquinista, que jugará la próxima temporada en Segunda B, se guarda un derecho de tanteo sobre el jugador en una futura venta del futbolista mallorquín, además de un 10% del traspaso.

El ya exjugador bermellón quiso despedirse de la afición mediante una carta que publicó en las redes sociales y en la que mostró su gratitud a la entidad tras "más de media vida en el club".:

"Creía imposible que llegara el día en el que diría estas palabras, pero hoy finalizo una etapa en el Mallorca. La del futbolista del club, que no la de mallorquinista. Esa no tiene fecha de finalización. Cuando tienes 22 años y has pasado 11 de ellos defendiendo esta camiseta, el club ya no es tu club, es tu casa. Y cuando alguien se va de su casa sabe que, tarde o temprano, volvera", relataba el delantero dejando su futuro abierto a un posible regreso.

"La salida de Brandon es dolorosa. Es de la casa y le tengo un especial cariño", relató el consejero delegado del club, Maheta Molango, sobre la marcha de uno de los jugadores más importantes del plantel.

La mitad de los ingresos generados por la salida del jugador serán destinados para completar una plantilla que todavía se encuentra en construcción. La dirección deportiva del club sigue trabajando para cerrar cuanto antes este nuevo proyecto.