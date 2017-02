Olaizola: "Me planteaba cambiar a Culio, soy responsable de su expulsión"

Javier Olaizola lamentó la derrota cosechada por el Real Mallorca en Girona y asumió la responsabilidad de la expulsión de Culio a cinco minutos del final. El argentino, condicionado por una amarilla que vio en la primera mitad, se jugó la segunda tarjeta varias sin que el técnico vasco moviera el banquillo para reemplazarle.

"No le he sustituido porque no tenía a un jugador para reemplazare en el mediocampo por las lesiones de Juan Rodríguez y Álex Vallejo. Pero el Girona tampoco estaba haciendo nada del otro mundo, el gol ha llegado en un córner. Me he planteado sustituirle y me responsabilizo de su expulsión. Lo teníamos pensado, pero no había un recambio", justificó el preparador vasco.

Olaizola expresó su impotencia por salir derrotado de Montilivi pese a haber sido superior al rival. "Te quedas mal porque hemos hecho un gran partido ante un gran rival que está en zona de ascenso directo. El equipo está creciendo, la mejoría es indudable, pero se nos escapan puntos por pequeños detalles que pueden pasar factura a la larga", asumió.

"Hemos hecho en el primer tiempo cosas importantes para ponernos por delante en el marcador. Pero en el fútbol lo que vale es el gol y ellos han tenido alguna situación, pero de nuevo nos ha condicionado el balón parado", subrayó.

El técnico se aferró a los progresos que ha hecho el Mallorca para ser optimista de cara al futuro. "Es indudable que desde que lo cogimos el equipo ha dado pasos de gigante en todo. En intensidad, ataque, defensa... Pero el fútbol es ganar. Los chicos están abatidos. Con partidos así la victoria está muy cerca y prefiero esta situación a jugar con dudas. La realidad es que el equipo tiene un comportamiento excelente, aunque cosas puntuales de concentración nos condicionan el resultado", valoró el vasco en referencia a último córner del partido en el que el Girona conquistó los tres puntos.