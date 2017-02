"No sé cómo explicar lo que nos pasa, nos dejamos el alma todos los partidos"

Juan Domínguez expresó su frustración por la derrota del Real Mallorca en Montilivi tras un buen encuentro del conjunto bermellón. "Salimos a jugar los partidos intentando hacer las cosas bien. Salimos a tope, nos dejamos el alma. No sé cómo explicar que nos pasen tantas veces estas cosas", dijo el centrocampista en referencia al córner transformado por el Girona a tres minutos del final.

"Hemos tenido controlado el partido en todo momento y ellos no nos han hecho ninguna ocasión. La derrota es dura e injusta. Hemos puesto actitud, trabajo e intensidad. Hemos estado muy bien, creando ocasiones. Yo he tenido dos claras, es una pena no haberlas metido. En cambio ellos no nos han generado ninguna ocasión, el resultado es bastante injusto", lamentó el centrocampista gallego.

En todo caso, Domínguez se mostró esperanzado: "El fútbol nos devolverá alguna de las muchas que nos debe". s. a. girona