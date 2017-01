Molango juega al despiste acerca de si reforzará al equipo en este mercado invernal

Maheta Molango apostó por pronunciar un discurso conocido para responder a la pregunta de si fichará más futbolistas, después de la llegada de Saúl y Sasa, en este mercado invernal. "Si vamos a reforzarnos que sea para mejorar lo que hay, aunque tenemos que ser conscientes de que si mejoramos es porque sacamos más provecho a los que están. Y también queremos dar oportunidad a los chicos de la casa. El ejemplo de Juanjo fue muy bueno el otro día, James lo hizo fantástico y Ángel, lo que jugó, lo hizo muy bien. Con lo que hay y lo que podemos sacar de abajo hay equipo para hacer las cosas bien", comentó ayer en Son Moix.

El consejero delegado explicó que no descarta que se produzcan salidas en la plantilla antes de final de mes: "Es difícil saberlo, depende de muchos factores, como de las ofertas que puedan llegar y que se den las circunstancias para que ellos salgan". Eso sí, dejó claro que no es obligada la marcha de algún futbolista para poder fichar. "No forzadamente debe salir alguien. El que llegue debe ser mejor que lo que hay y debe dar un salto de calidad al equipo", subrayó.

Molango, que recordó que Óscar Díaz "es uno más" cuando fue interrogado acerca de si está en la puerta de salida, encogió los hombros a la hora de hablar de la situación de Damià Sabater, sin minutos. "Por temas técnicos no ha tenido protagonismo, pero para salir tienen que darse algunas circunstancias. Habrá que ver cómo aprovecha la oportunidad que pueda tener", destacó.

Apadrinamiento

Por su parte, la Fundació Reial Mallorca anunció ayer que apadrina al triatleta paralímpico, Álex Sánchez Palomero, para que pueda ser campeón del mundo de Triatlón Paralímpico y conseguir su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.