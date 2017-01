Dani Benítez: "Mi representante ha hablado con el Mallorca"

Dani Benítez desveló ayer que el Mallorca tiene su nombre sobre la mesa para reforzarse en el mercado invernal. "Me consta que mi representante ha hablado con el Mallorca", dijo ayer en declaraciones a Onda Cero. El extremo zurdo de Lloseta, de 29 años y que milita en el Racing de Ferrol de Segunda B, no escondió su ilusión por regresar a Son Moix después de haberse quedado con las ganas en otras ocasiones. "No es la primera vez que hemos estado en contacto con el Mallorca, pero a veces por temas económicos y otras por deportivos nunca se ha podido dar. Ahora estoy a la espera", comentó.

De hecho, se apresuró a dejar claro que estaría dispuesto a cobrar el mínimo que marca la Liga de Fútbol Profesional para volver a vestir de bermellón. "Es que no me importaría el tema económico, sino el deportivo. No me importaría volver a casa y hacer un esfuerzo económico", resaltó sin titubear.

Benítez, que lideró al Granada que ascendió a Primera División en la temporada 2010/2011 y llegó a asentarse en la elite, recibió una dura sanción en 2014, que le alejó del césped hasta febrero de 2016, por dar positivo en cocaína en un test rutinario. A raíz de ello, el Granada le despidió. El de es Raiguer aseguró que ese episodio está olvidado y no cree que le pueda perjudicar ante la posibilidad de regresar a la isla como futbolista rojillo. "Sería una equivocación si no pudiera ir por eso. Es un tema pasado y estoy demostrando que puedo volver a jugar", apuntó convencido. Benítez, formado en Son Bibiloni y que llegó a hacer la pretemporada con el primer equipo bajo las órdenes de Gregorio Manzano cuando militaba en el filial bermellón, lleva "tres goles y ochos asistencias" en el Racing de Ferrol, que ocupa la undécima posición en el grupo primero de Segunda B. "Al principio de temporada no me veía en Segunda porque llevaba mucho sin jugar, pero me he adaptado y me veo capacitado. Me veo bien, de cada día mejor y cogiendo el tono físico que tenía antes de todo lo que me pasó. Vuelvo a tener esa rapidez y ya digo que si estuviera arrastrándome no iría al Mallorca. Sería un sueño hecho realidad, pero no depende de mí", destacó. Benítez firmó por el Alcorcón en el mercado invernal de la pasada campaña, pero una lesión le apartó del terreno de juego. "Es un tema personal, quiero demostrar que todavía puedo estar a mi nivel y qué mejor sitio que mi tierra para hacerlo. Me sobran ganas", reiteró.

Benítez está jugando en el Racing de Ferrol como extremo izquierdo, aunque en algunas ocasiones lo hace por la derecha. "Incluso alguna vez me han puesto de delantero", comentó acerca de la demarcación que ocupa el zurdo, que en su momento fue pretendido por equipos de Primera, en el equipo de Miguel Ángel Tena.