Olaizola recupera a Brandon, Dalmau y Santamaría para viajar a Getafe

Javier Olaizola recupera efectivos de cara a la complicada visita del próximo domingo a Getafe. El técnico tendrá a su disposición a Dalmau y Santamaría, recuperados de sus respectivas lesiones, y a Brandon, que la pasada jornada jornada cumplió un partido de sanción después de ser expulsado en Los Pajaritos en el último partido de 2016.

Ansotegi es duda, aunque los pronósticos más favorables apuntan a que tendrá el alta médica para entrar en la convocatoria del preparador bermellón.

Por contra, Olaizola ha perdido a Culio, que estará de cuatro a seis semanas de baja a consecuencia de una lesión que se produjo ante el Mirandés, y a Lago, que vio la quinta tarjeta amarilla durante el mismo partido.

Previsiblemente el técnico vasco no realizará demasiados cambios para visitar a un Getafe lanzado en la clasificación. Brandon entrará en el once por Culio, y se da por hecho que James conservará su puesto en el once.

En el partido de ayer contra el Hertha jugó de inicio Salomao, pero presumiblemente esa banda será para Pol Roigé o Moutinho el próximo domingo.

El desplazamiento al Coliseum es el primero de los dos consecutivos que tendrá que afrontar el conjunto bermellón. Una semana después tocará rendir visita al Reus, otro rival enclavado en la parte alta de la clasificación y que supondrá un desafío para el Mallorca.

El calendario se tuerce, pero la victoria cosechada ante el Mirandés ha supuesto una inyección de moral para un vestuario que terminó 2016 deprimido.