Un centrocampista y un delantero, como mínimo

El director deportivo del Mallorca, Javi Recio, está trabajando para la llegada de un centrocampista y un delantero en este mercado invernal, como mínimo. El capítulo de altas en el vestuario de Son Bibiloni dependerá también del número de salidas que se produzcan, aunque todo apunta al fichaje de un ariete de referencia, que pueda acompañar a Brandon en la punta de ataque, y a un centrocampista de corte defensivo. Después de que Lekic –dos goles–, Óscar Díaz –uno– y Dalmau –sin minutos– no sean la solución a los problemas del Mallorca, la entidad está obligada a reforzar su parcela ofensiva para tratar de elevar el rendimiento de un grupo que no está dando la talla. El delantero del Almería Chuli y el del Alavés Sobrino están sobre la mesa, aunque en el caso del primero el Zaragoza parece mejor colocado. El nombre de Naranjo también está sobre la mesa, aunque el jugador del Celta está muy cerca de firmar con el Levante. El que parece seguro que no vestirá de bermellón es Borja Valle, que firmará por el Elche.

En el centro del campo el Mallorca también busca un mediocentro defensivo debido a que Juan Domínguez y Juan Rodríguez tampoco están ofreciendo el nivel que se esperaba. Incluso si se marchan Salomao o Moutinho, otro extremo podría llegar para reforzar esta demarcación. Quedan muchas semanas por delante para que se produzcan altas y bajas, aunque lo urgente de verdad es salir de los puestos de descenso a Segunda B.