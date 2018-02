El barrio de Pere Garau celebra el Año Nuevo Chino

Imagine, de John Lennon, cantada en chino y catalán, ha sido el mejor ejemplo de esta mañana de la convivencia existente en el barrio palmesano de Pere Garau entre los residentes locales y del país asiático. El Año Nuevo Chino se está celebrando por todo lo alto y, aunque la afluencia ha bajado a la hora de comer, a las 18,30 horas está previsto el desfile del Dragón por la plaza, que estará acompañado por los tradicionales dimonis mallorquines, sin fuego, y dos tigres rojos que esta mañana ya han entusiasmado a los más pequeños.

Durante la primera parte de la fiesta, ha habido más canciones, un baile de los niños del centro educativo Huayue con la música de The boy does nothing, un espectáculo de magia, una gimcana organizada por el colectivo Flipau amb Pere Garau y otras actividades, algunas de ellas en los puestos instalados alrededor de la plaza, donde también hay una gran variedad de comida típica oriental, todo ello organizado por la Asociación China de Balears.