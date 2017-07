Las familias critican la "improvisación" de la UIB con la Selectividad de septiembre

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) ha critica la "improvisación" de la Universitat al anunciar el pasado miércoles a los institutos que la Selecitivdad de septiembre se adelante un día respecto a las fechas anunciadas: las pruebas serán los días 5,6 y 7 de septiembre y no los días 6,7 y 8 como se había anunciado. La Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PBAU) justifica la modificación en que el día 8 es festivo en varios municipios de la isla.

El cambio ya generó ayer las críticas de varios sindicatos, que lo consideraron el colofón a una edición de Selectividad marcada por la polémica por los cambios en la política lingüística y varios errores. Hoy la FAPA se ha sumado a las críticas y ha mostrado su "desconcierto" ante una decisión de la que "se han enterado por los medios" y que se ha tomado en un momento (con las vacaciones ya empezadas) en el que "el contacto con los afectados más directos es muy complicado". Las familias deploran además que no se ha consultado a los centros, que deberán modificar su planificación de las recuperaciones de septiembre. Denuncian además que los chavales no tendrán el periodo estipulado por la normativa para hacer reclamaciones si no están de acuerdo con la nota que les hayan puesto en los exámenes de recuperación: "Se quedarán sin ese derecho", ha lamentado la presidenta de la federación, Gloria Ferrer, que se plantea por qué se ha tomado ahora esta decisión si ya se sabía con anterioridad que existía este festivo y si otros años la Selectividad de septiembre ha coincidido con el día 8 y no ha pasado nada. "Miraremos con el servicio jurídico qué podemos hacer", ha indicado.