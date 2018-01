Vadillo: "Tenemos que ganar ya"

El Palma Futsal retomará el pulso a la competición el domingo en la pista del Levante. El objetivo único es conseguir la victoria y acabar con la mala racha del último mes de 2017. Hubo una mejoría en los dos últimos encuentros ante el Jaén Paraíso Interior y el Barcelona Lassa, pero no basta con una buena imagen a estas alturas y, por ello, en el vestuario tienen claro que hay que priorizar los resultados por encima del juego. "Volvemos a la Liga después del parón y con un partido muy importante para nosotros porque tenemos que recuperar las victorias, nos hace falta ganar un partido por las necesidades en la clasificación y por las sensaciones. Hemos crecido y mejorado con los empates ante el Jaén y el Barcelona, pero tenemos que ganar ya, necesitamos una victoria", reflexionó ayer el técnico Antonio Vadillo.

El jerezano desconfía del Levante, que lucha por jugar el play off. "Será un partido difícil y lucha por meterse entre los ocho primeros, estaba llamado a ser uno de los equipos a estar entre los siete primeros y tendremos que dar la mejor versión sobre la pista para conseguir la victoria. Hemos vuelto a demostrar que si jugamos a un nivel óptimo somos un equipo difícil de superar", dijo. Vadillo dejó claro que lo que realmente le preocupa es su propio equipo. "Lo importante somos nosotros, que no nos distraigamos, que demos nuestra versión. Si jugamos a nuestro máximo nivel somos difíciles de batir. El Levante es un equipo correoso, veterano pero me preocupa nuestro nivel", señaló.

Vadillo celebra que poco a poco va recuperando efectivos. Éder y Diego Favero ya han superado sus respectivas lesiones y estarán el domingo, en cambio, Lolo y Chicho siguen fuera del equipo. "Hemos mejorado porque Éder y Favero están entrenando y estarán con nosotros el domingo. Su participación se verá condicionada por su estado físico, pero ahora se trata de acumular minutos de competición y a Lolo le quedará un poco", comentó. El preparador reconoció que las bajas han mermado mucho al equipo. "Hemos tenido una adversidad muy importante en el último mes y es donde hemos pinchado. Con la baja de Éder éramos terceros y a partir de ahí Chicho mermado, las bajas de Lolo y Favero, es complicado. Y son jugadores que estaban llamados a ser muy importantes. Éder se ha perdido trece partidos, Lolo diez y Favero, once", subrayó.