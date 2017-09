Joan Mir: "Cada vez veo más cerca el Mundial"

"Prefiero no confiarme, seguir como lo estoy haciendo, pero sí... cada vez lo veo más cerca", ha reconocido este mediodía Joan Mir, el piloto mallorquín que lidera el Mundial de motocicismo de Moto3 y que es el máximo aspirante al título tras el segundo puesto en Misano este pasado fin de semana.

"Ha sido la carrera más dificíl que he hecho nunca", ha admitido precisamente Mir sobre la prueba disputada en el trazado italiano. "Hubo mucha tensión todo el rato, la gente se caía, en cualquier momento la moto se te iba... Esta es la carrera en la que más patinaba en agua de todas las que he hecho", ha señalado en la rueda de prensa celebrada en el Palma Arena.

La lluvia condicionó enormemente su carrera, según ha explicado el piloto mallorquín: "Tal y como estaba el domingo cuando me desperté, me dije 'bueno, aquí tenemos que mirar de hacerlo lo mejor que se pueda'. Y creo que lo mejor fue el segundo puesto; realmente en estas condiciones de pista patinaba mucho y en muchos momentos estuve a punto de irme al suelo. Y cuando vi que Romano [Fenati] también estaba delante pensé que 'si me caigo puede ser fatal para el campeonato'. Estoy muy contento, el segundo puesto fue como una victoria".

"El primer susto ya me lo di en la vuelta de calentamiento. Al final todo fue bien, con algún susto, pero supongo que todos los tuvieron. Se cayeron muchos pilotos. Estas carreras son las que al final son más valiosas", ha señalado Joan Mir, que ha reconocido que al ver cómo se escapaba Fenati, decidió "ser segundo o tercero". "No caerme y estar en el podio era perfecto. La segunda posición, no se podía pedir más", ha asegurado.

Sobre su rival por el título, el mallorquín ha asegurado: "Desde el primer momento he sabido que el principal rival era Romano. Ha sido más constante en estar arriba. Canet también es muy rápido, pero ha hecho varios fallos. en esta carrera se cayó y se le han puesto las cosas muy complicadas".

"Cada vez me veo mejor. Llevamos 61 puntos de ventaja y quedan cinco carreras, 125 puntos, pero ntodavía no está acabado. Tenemos la mitad, pero nos falta la otra mitad. Ahora viene la carrera de Aragón... a ver si la gira asiática la podemos tomar con más tranquilidad", ha indicado Mir, que cree que si mantiene la diferencia tras Aragón (24 de septiembre) lo tendrá "muy bien".

"Igual me puedo permitir el lujo de intentar ganar alguna carrera, porque si hago un error tenemos esa ventaja", ha señalado, aunque no quiere arriesgarse a tener que jugarse el título en el Gran Premio de Valencia, la última del Mundial: "No, no, prefiero que no, Valencia es zona prohibida para jugarse un título. Puede pasar cualquier cosa y Valencia ya sería un ultimátum. Y no quiero llegar a un ultimátum. Si puede ser claro".