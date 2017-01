Enric Mas asume responsabilidades

Enric Mas se refresca tras la etapa de ayer del Tour Down Under, con final en Paracombe.

Con apenas 22 años, Enric Mas aspira a finalizar el domingo en un puesto del top ten de la general individual del australiano Santos Tour Down Under. Su prueba de debut en el circuito UCI World Tour y en la que tras su segunda etapa, disputada ayer, ocupa la decimoséptima posición, a menos de 10 segundos del podio. Coincidió con una prueba de 145.5 kilómetros de recorrido, entre Stirling y el final en alto de Paracombe. Un puerto "demasiado corto", para el gusto de Enric Mas.

El primer gran compromiso serio de este neoprofesional en edad Sub 23 que ya se codea en carrera con grandes del pelotón. Auténticas estrellas mundiales, como el australiano Richie Porte –vencedor ayer y líder del Down Under–, el vasco Gorka Izaguirre, el colombiano Esteban Chaves, Rohan Dennis, Sergio Henao, Jesús Herrada o Luis León Sánchez.

Por algo, Enric Mas es el único ciclista mallorquín que milita esta temporada en un equipo de máxima categoría internacional, como es el belga Quick-Step Floors. Una oportunidad de oro que aprovechó para demostrar a las primeras de cambio que está "mucho mejor" de lo que tenía previsto y de que no es descabellado ambicionar "ir a más" en la general de la vuelta que disputa en el sur de Australia. Así lo asumió ayer en declaraciones a DIARIO de MALLORCA. "La etapa me ha salido bastante bien, aunque el final era en un puerto muy corto para mí. Las sensacions han sido buenas y ahora veremos en lo que queda de vuelta lo que puedo llegar a hacer", apuntó con optimismo el considerado como una de las grandes promesas del ciclismo español para las próximas temporadas

Con vistas a mejorar en la general, Enric Mas confía especialmente en la etapa del sábado, de 152 kilómetros de recorrido y con el segundoy último final en alto del Tour Down Under, la cima de Willunga Hill, instalada apenas a 350 metros de altura sobre el mar.

"Se trata de una escalada corta, pero la más importante de la carrera, con un final complicado solo en sus 3.5 últimos kilómetros. Pero ya he visto que hay mucha tensión, que aquí en Australia se rueda muy rápido en las aproximaciones a la montaña y que es necesario mantenerse muy atento siempre para estar en cabeza de carrera y no quedar eliminado", comentó Enric Mas.

Tercer mejor joven

De Australia, el mallorquín destaca hasta ahora "las altas temperaturas bajo las que se compite" y las complicaciones de adaptación que sufrió en sus primeros días de estancia en las Antípodas, "por culpa del jet lag".

Eso sí, su excepcional rendimiento en la primera etapa dura de la ronda le permitió erigirse en el mejor de los corredores de su equipo y concluir como el tercer mejor joven de la etapa, por detrás del portugués Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) y el australiano Michel Storer (BMC). Mientras que en la general absoluta también es decimoséptimo, a 29 segundos de Porte y a 7 de la tercera plaza del podio provisional, que ocupa Esteban Chaves.