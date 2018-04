Un musical para divertirse en familia

El Auditòrium de Palma ha preparado para este fin de semana un plan perfecto para divertirse en familia: La loca historia de la Bella Durmiente, un musical muy rockero que divertirá a grandes y pequeños por igual. Así lo desvela Gema Martín, la actriz que encarna a la Bella Durmiente. "

"Es una vuelta al clásico pero la historia no se cuenta tal y como es. Presentamos lo que pasó después, cuando buscan al príncipe. Como los niños no leen casi cuentos ni los padres cuentan cuentos porque están ocupados en otras cosas, los personajes de los cuentos desaparecen porque si no los cuentas, desaparecen. Por eso ya no quedan príncipes", argumenta. "Nuestra historia narra las aventuras y desventuras de Berto, un soldado que la Reina envía a buscar a un príncipe que despierte a su hija porque Maléfica ha dicho que si no se despierta antes de medianoche, no se despertará nunca más", explica la actriz que remarca la importancia de educarles en la lectura. "Es importante educarles en la lectura te despierta la imaginación y estimula la creatividad del niño". ¿El mensaje de la función? "Saldrán con ganas de comerse el mundo porque habla de luchar por tus sueños".