´Mallorca màgica´, la reivindicación de lo irracional de Carlos Garrido

Sin atrezzo ni escenario

Menos es más. Esta es la máxima que el escritor y colaborador de este diario, Carlos Garrido, ha seguido para la creación de su último espectáculo, que se estrenará esta tarde a las 20.30 horas en Can Balaguer: Mallorca màgica. La propuesta se basa en la sencillez y su creador afirma que la intención es, sobre todo, emocionar. La base de Mallorca màgica es, precisamente, el libro que publicó en 1987 que recopilaba una serie de artículos y reportajes sobre las tradiciones y leyendas mágicas de la isla. Así pues, pensando en "darle la vuelta", a Garrido se le ocurrió preparar espectáculos divulgativos en pequeño formato que pudieran representarse en diferentes espacios de un "cierto nivel cultural", también cargados de simbolismo, como cementerios, monumentos o ermitas. Además, otra de las intenciones es reivindicar "la parte irracional del mundo, que la racionalidad y que parece que ya no existe, pero sí que existe. "Intentamos dar una forma actual al imaginario popular, a todas las emociones universales como el duelo, la estacionalidad, que antes se representaban, por ejemplo, con bailes".

El resultado es una representación, que cuenta con la producción de Cultural-ment y el apoyo del Ajuntament de Palma, de seis temáticas mágicas (los fantasmas, brujos, el Comte Mal...) siguiendo las mismas líneas y pautas. En primer lugar, Garrido ofrece una lectura breve, contextual, para situar al público, de lo que dice el libro sobre ese tema en concreto; después de la pequeña presentación, la músico Mariona Forteza, interpreta a guitarra y voz canciones del Cançoner Popular (que recopiló Rafel Ginard) que ella misma ha musicado: "hago píndolas musicales que hacen de contrapunto emocional entre las presentaciones de Garrido y las interpretaciones de Bibiloni. Algunas letras están adaptadas adaptadas. En cuanto a la música, las letras son tan buenas que con un pequeño apoyo musical ya cogen mucha fuerza. Por eso, en la línea del espectáculo, la música será sencilla". Y cuando acaba la música, llega la interpretación de los monólogos a cargo del actor Joan Bibiloni, quien asegura que trabajar con Garrido ha sido muy "fácil".

Además, comenta que a sus 75 años sigue trabajando aunque no se escriban tantos papeles para personas mayores, por lo que se muestra agradecido. El actor también señala la dificultad de tener que interpretar a seis personajes diferentes en una misma función, sin cambios de ropa ni de escenario, porque nada de eso ocurre en Mallorca màgica: no hay atrezzo, no hay vestuario, no hay escenario; simplemente una iluminación cuidada y la calidad interpretativa de Bibiloni. "Tener el público tan cerca permite que si el actor vibra durante su actuación, vibre también el público".