Exposición de Guillermo Rubí en Pelaires

Guillermo Rubí (Palma, 1971) presenta en Pelaires Perfect From Now On, exposición en la que el artista profundiza sobre el concepto de impacto, explorando las consecuencias y cómo afectan física y emocionalmente a las personas que lo han sufrido.

Rubí siempre ha mantenido un vínculo constante con la música. Para el proyecto que exhibe en Pelaires ha utilizado varios LP´s de su colección personal con el fin de establecer un diálogo entre las diferentes piezas de la muestra. Así, son protagonistas grupos como Nine Inch Nails o la banda de Boston Come.