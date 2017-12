'El cartógrafo' de Juan Mayorga, apuesta del Principal para 2018

El cartógrafo, del Premio Nacional de Teatro Juan Mayorga, con Blanca Portillo como protagonista; War and Turpentine, de la compañía belga Needcompany, una obra que combina música, danza y teatro; Ni canten ni espanten, un sugerente encuentro entre los universos de Sebastià Alzamora y Joan Miquel Oliver; y The Mountain, the Truth & the Paradise, de Mal Pelo, Premio Nacional de Danza en 2009, son algunos de los atractivos de la programación del primer semestre de 2018 del Teatre Principal, presentada hoy por sus responsables.

L.A. con amigos como Adela Peraita de Sunflowers y Jordi Herrera de Satellites abrirá dicha programación el próximo 6 de enero. Un programa que concluirá también con música, el 30 de junio, la de Biel Majoral, con un repaso a su dilatada carrera.