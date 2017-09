'Automòbils per camins daurats', nuevo disco de Germans Tanner

Germans Tanner, alter ego de Joan Carles Palou, compositor y guitarrista de El Primer Tercio –grupo que se dio a conocer en los años 80 y que publicaba sus trabajos con Dro-East-West–, lanza al mercado Automòbils per camins daurats. Un álbum, presentado el pasado viernes en Xocolat, donde sonaron algunas de sus canciones, que incluye un homenaje al desaparecido Kevin Ayers.

Automòbils per camins daurats supone un paso adelante en un grupo –del que también forman parte Iván Tobiass, a la guitarra, y Ester Mas en la batería– que ya sorprendió con Incidents, su anteirior trabajo. Según Palou, se ha producido un cambio estilístico respecto a Incidents con unos textos, casi todos, dedicados a Palma.

En este nuevo cedé, Germans Tanner incorpora elementos instrumentales y rítmicos, con una producción brillante y equilibrada, y con unas letras urbanas con influencias de composiciones psicodélicas. En este sentido se incluye un tributo a Kevin Ayers con la versión en catalán de la canción Blaming It All On Love, traducida como Maleint l´Amor.

El álbum también contiene otra versión en catalán, del grupo El Primer Tercio, del que formó parte Palou.

A la espera de que se concrete el concierto oficial de presentación de Automòbils per camins daurats, el grupo ha anunciado que regresará a Xocolat para ofrecer una muestra de sus nuevas composiciones, algo que ocurrirá el próximo 27 de octubre.

Tras la disolución de El Primer Tercio en los 90, y antes de que irrumpiera Germans Tanner en la actual escena local, Palou colaboró en distintas bandas sonoras compuestas para documentales y programas de televisión.