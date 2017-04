Las recomendaciones de los libreros para el día de Sant Jordi

El 23 de abril es el día en que las librerías salen a la calle, montan sus mesas y ponen el mundo de las letras a la vista de todo paseante. Un día en que los libreros cogen los títulos más actuales, los más vendidos y aquellos que marcan la personalidad del hogar de cada librero, sin olvidarse de los más pequeños

Acudimos a cinco librerías para que nos recomienden las obras imprescindibles para el día de Sant Jordi, o simplemente para echarles un ojo y conocerlas para que puedas ir cualquier día del año.

La Librera del Savoy, calle Joan de Cremona, 3

Maria es una mujer a la que le encanta recomendar todos sus descubrimientos. Nos propuso cinco libros, y los podrás encontrar este domingo en librería.

El amor que te mereces de Daria Bignardi, es una novela negra, de intriga que narra una historia familiar. No deja indiferente a nadie, te atrapa desde el principio hasta el final, nos asegura.

Siempre hemos vivido en el castillo de Sheryl Jackson, es uno de los decubrimientos que ha enamorado a esta librera. Los mundos paralelos se mezclan en una realidad que no sabes cuál es cuál. Un libro impactante que es el más vendido en esta librería.

Nos recomienda un libro que no puede faltar en las estanterías de los amantes de la poesía o para introducirse en este género. Poesía completa de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, versos de los de verdad, de los buenos.

Barbijaputa escribe Machismo: ocho pasos para quitártelo de encima. Un libro que habla de un tema que nos afecta a todos a nivel social e individualmente, para leer y analizar con una sonrisa sin dejar de darle importancia.

Para los más pequeños Un tigre con tutú de Fabi Santiago. Un libro con moraleja, divertido y lleno de ilustraciones fantástica. Habla de la amistad, el talento y el esfuerzo para conseguir lo que nos hace felices. Una delicia para los niños pero también los padres.

La Biblioteca de Babel, calle Arabí, 3

Cuando visitamos este lugar lleno de libros y vinos, Fer y Jordi se encargaron de recomendarnos cuatro libros esenciales para cualquier lector. Este domingo encontrarás su parada en la calle San Miguel.

Antología y vida de Gloria Fuertes, una antología muy completa que se ha editado debido al centenario de su nacimiento. Además de poemas, se encuentra bibliografía, fotos personales y dibujos de ella.

Como novela recomiendan Patria de Fernando Aramburu, que narra la historia a través de dos familias que hablan del conflicto vasco, con muchos tramas familiares y vivencias personales, que se convierte en una lectura necesaria.

El Maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov, es uno de los grandes clásicos del siglo XX que narra la historia de la llegada del diablo a Moscú. Un buen libro para descubrir la historia de Rusia de principios del siglo pasado.

¿A qué sabe la luna? de Michael Grejniec, es un cuento muy bonito que narra como los animales intentan llegar a la luna para saber a que sabe la luna.



Llibreria Drac Màgic, calle Jeroni Antich, 1

Desde Drac Màgic, Laia Alegret nos recomienda cuatro libros muy especiales. El día de Sant Jordi podrás encontrarlos en Plaza Mayor.

De poesia, nos muestra Tots els cavalls de Antònia Vicens, su último poemario. Una de las grandes escritoras que tenemos aquí.

Cuando se trata de narrativa Daha! de Hakan Günday nos recomienda un libro muy duro e incómodo, que mientras lo lees, te remueve todo el cuerpo pero que es necesario leer. La historia de un niño de nueve años que ayuda a su padre a traficar con personas.

Sangassa de varios autores que escriben en lengua catalana. Un conjunto de relatos breves, cuyo nexo de unión es la sangre. Es interesante porque es un ejemplomuy clara del estilo de cada uno, y la mezcla es muy sorprendente.

El Pispallibres es un libro infantil, de Ediciones Maeva, publicado hace varios años. Una historia que fomenta el amor por la lectura, convirtiéndose en un pequeño clásico lleno de ilustraciones preciosas.

Llibreria Quart Creixent, calle Rubí, 5

Hace trenta y cinco años que Quart Creixent abrió sus puertas, los mismos años que sale por el dia de Sant Jordi, y este domingo la encontrarás en la Plaza Mayor. Estas son las recomendaciones de su responsable, Miquela Serra.

De poesía también nos recomienda Tots el cavalls de Antonia Vicens. Acaba de ser nombrada poeta y mujer del año, una novedad que espera que sea uno de los libros de poesá más vendidos durante el día de Sant Jordi.

Para los más pequeños recomienda la nueva edición de Endevina com t'estimo de Sam McBratney. Se trata de un libro de deplegables lleno de imágenes muy bonitas, en el que los niños podrán jugar para descubrir una historia de amistad.

Y también, un clásico muy nuestro pero adaptado para los niños, Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, con unas ilustraciones e imágenes muy bonitas.

Rata Corner, calle Hostals, 17

Un lugar que nació con la idea de ofrecer una programación cultural y una selección de libros escogidos al detalle, y que acaba de cumplir un año. Miquel Ferrer nos presenta sus recomendaciones que las encontrarás en la plaza del Marquès del Palmer este domingo.

Una novela, Incerta glòria de Joan Sales, una historia muy interesante sobre la guerra civil. hace pocas semanas se estrenó su versión cinematográfica, dirigida por Agustí Villaronga

De poesia nos recomienda el segundo poemario de Máximo Fernández, Santo Centauro. Un autor local que ha estrenado una editorial mallorquina acabada de nacer.

Si os gusta el ensayo os recomienda Mañana, de Ceryl Dion, un repaso sobre toda esa gente que esta cambiando el mundo desde abajo, y como lo hacen para conseguirlo.

Para toda la familia recomienda un libro ilustrado y escrito por Olga de Dios, En Familia. El viaje de una familia para aprender como educar y la aventura de tener hijos, llenos de ilustraciones muy especiales.