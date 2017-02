'Los elementos' de Antoni Literes será dirigida en Nueva York por Pacien Mazzagatti

Los elementos, la obra de Antoni Literes que se representará del 4 al 7 de mayo en la New York City Opera (NYCO), será dirigida por Pacien Mazzagatti, una de las batutas más aplaudidas de la escena norteamericana.

Ovacionado por sus direcciones de Porgy and Bess, la famosa ópera de Gershwin con la que giró por Estados Unidos y parte de Europa, Mazzagatti ha sido alabado por The New York Times por la "energía y considerable efecto" que logran sus trabajos.

El director estadounidense se encuentra estos días realizando el casting de Los elementos con cantantes de su país, ante una obra, la de Literes, que le otorga libertad total, al carecer de argumento en el sentido tradicional.

Mazzagatti hizo su debut como director en 2003, en el Teatro de la Ópera Dicapo de Nueva York con Pagliacci de Leoncavallo. En el transcurso de las dos temporadas siguientes dirigió Madama Butterfly, Falstaff y La Traviata, entre otros títulos. Su batuta también ha marcado a la Filarmónica Rusa y a los solistas del Bolshói.

Amigo de los estrenos, tendrá la oportunidad de descubrir Los elementos al público neoyorquino con una obra que incluye "algunas de las arias más bellas del barroco", en palabras del musicólogo Antoni Pizà.

Palabra de Pizà

Antoni Pizà, autor de Antoni Literes: introducció a la seva obra, director de la Foundation for Iberian Music y profesor de doctorado en música en el centro de posgrado de The City University of New York, además de colaborador de DIARIO de MALLORCA, fue quien aconsejó a la dirección de la NYCO la programación de Los elementos.

Para Pizà, "lo más importante de Los elementos es la belleza de su música, especialmente el tratamiento de la voz. Las arias de Literes están a la altura de cualquier compositor del siglo XVIII pero también hay razones prácticas: es corto y como no tiene argumento en el sentido tradicional, el director tiene total libertad para recrear la dramaturgia".

El artanenc Antoni Literes, uno de los grandes autores barrocos, fue "redescubierto" en 2003 por Pizà gracias a la catalogación de sus obras y del conjunto de cantatas inéditas encontradas en el archivo de la catedral de Guatemala. Desde entonces su música se ha podido escuchar en algunos de los teatros más importantes del mundo.