Laura Ballester, Cristina Duran y Miguel Ángel Giner: "He centrado el caso del metro de Valencia en la reacción de las víctimas"

Después del accidente de metro ocurrido en Valencia el 3 de julio de 2006, los familiares de las víctimas y los supervivientes se enfrentaron, no solo al duelo por pérdida de sus seres queridos, sino también a la incertidumbre y la perplejidad por la incomprensión por parte de las instituciones. Así, El día tres –cómic ganador del Premi de Cómic del Ciutat de Palma– narra la historia de los diez años de lucha de la Associació Víctimes Metro 3 Juliol (AVM3J) y está basado en las investigaciones de la periodista Laura Ballester reflejadas en su libro Lluitant contra l´oblit. Ballester trabaja en el periódico Levante-EMV, cabecera que pertenece a Prensa Ibérica, grupo al que también se adscribe DIARIO de MALLORCA.

El guión adaptado de este cómic es de Miguel Ángel Giner y los dibujos de Cristina Duran. Los hechos narrados son reales, a excepción de las historias personales de las víctimas que, a pesar de que están inspiradas en sus testimonios, "se han convertido en ficción por respeto a ellos y a su intimidad", arguye Giner.

Para Giner, recibir este galardón supone una "gran alegría" por el esfuerzo aportado en este sentido. El cómic, que fue presentado al concurso con una veintena de páginas, se acabará de hacer gracias a este premio dotado con 10.000 euros. Cabe decir que el Ciutat de Palma premia en esta candidatura el proyecto y no el libro acabado. Entonces, "ahora dedicaremos el cien por cien de la energía a producirlo y esto es una maravilla", asegura Giner para este rotativo, sobre un libro de cómic cuya extensión rondará las doscientas páginas. "He transformado el libro de investigación de Laura Ballester en una narrativa más visual, donde he potenciado más la parte de los personajes, la parte de las víctimas". Así, cuando Ballester explicaba la reacción juvenil del acontecimiento, Giner plasmaba ese hecho en la reacción de los familiares de las víctimas.