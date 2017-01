Joan Mas i Vives: "Escribir narrativa era una deuda que tenía conmigo mismo desde hace tiempo"

Un "collage" protagonizado por personajes reales, el canónigo de la Catedral Pere Josep Molinas, acusado de satanismo y promiscuidad sexual por sor Joana Maria Muntaner, junto a personajes históricos como Napoleón, Byron, Catalina Thomàs y los Borbones le da pie al crítico literario y filólogo Joan Mas i Vives para dibujar un friso sobre la ciudad de Palma en los años 1819-1820. Su tercera novela, Diable de Byron le ha valido el premio Llorenç Villalonga de Novela.

"Me he servido de materiales históricos diversos con un transfondo de verdad, junto a fragmentos de biografías de escritores, políticos como Napoleón, o personajes populares de Mallorca como Catalina Thomàs y los borbones, además de elementos ficticios. Todo junto recrea aquella Palma muy convulsa, con una represión de la monarquía absolutista y la aparición de los movimientos progresistas que intentaban pararlos", detalló el autor de la novela ganadora del Ciutat de Palma. Todo ello le ha servido Mas i Vives para construir una trama argumental que parte de un proceso inquisitorial.

En su tercera novela, Joan Mas asegura que su intención "es construir historias que puedan atraer a los lectores. La palabra es capaz de construir un mundo", sentenció el crítico literario. Él además confiere especial importancia "al humor". "Los errores se repiten; la condición humana es capaz de todo", añade.

El "tono irónico me sirve para reconstruir la época de Byron en Venecia cuando ya escandalizaba a media Europa. ¡Entre el canónigo mallorquín y Byron, qué vidas sexuales!", subraya. Mas i Vives niega haber aprovechado los recientes escándalos sucedidos en torno a la figura del anterior obispo de Mallorca, Javier Salinas. "Cuando la escribí no pasaba nada con él. La sexualidad y el mundo de la iglesia están muy tratados en novelística", recuerda.

Joan Mas no separa al crítico literario del escritor. "No hay tanta distancia. No hay separación entre novelista e investigador, y de hecho en esta novela hay mucha investigación. Escribir narrativa era una deuda que tenía conmigo mismo desde hacia tiempo". La ha saldado con Com una vella cançó, Kabul i Berlín y ahora su premiada Diable de Byron.