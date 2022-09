El cadáver de Raquel, de 32 años, lo encontraban en su vivienda cuando iban a notificarle la muerte del marido arrollado por un tren. Había sido estrangulada delante de sus dos pequeños de 2 y 7 años. Solo consta una denuncia por malos tratos, que ella no ratificó y fue archivada. En Benidorm otro hombre de 73 años ha empotrado su coche contra un camión. Cuando han ido a avisar a la esposa, de 68 años, estaba muerta con dos puñaladas. El portero estaba hablando con una vecina cuando vio al hombre salir con el coche. Hace tiempo ella le pidió que cambiara las cerraduras para que no entrara, pero no constan denuncias. En Málaga otro asesino confeso, el de Débora, 39 años. La estranguló en marzo, escondió el cuerpo en su nave, en un agujero que cubrió con cemento y con maquinaria pesada encima. Débora tenía dos hijos y quería separarse cuando fue asesinada.