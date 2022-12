Entre todos suman muchas estrellas Michelín y mucho trabajo tras los fogones. Ahora unen sus voces por una buena causa. Los chefs Adrián Quetglas, Santi Taura, Andreu Genestra, Maca de Castro, Fernando Arellano, Tomeu Caldentey, Pau Navarro, Miquel Calent, Ariadna Salvador, Victor García, Joan Marc Garcías, Jonay Hernández, Lluís Perez y Marc Fosh se han juntado para recaudar fondos para la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés.

La letra de la canción “Don’t ask me why? ” es del chef Marc Fosh y de los arreglos y la producción se han encargado los músicos Sergio Llopis y Jaume Anglada .