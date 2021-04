Últimos actos de precampaña, pero salvo pedir directamente el voto, de 'pre' tiene poco. Ella, Isabel Díaz Ayuso, contra el que considera: "Que asuma que a partir del 5 de mayo, las cosas van a cambiar mucho para él"... el verdadero candidato, Pedro Sánchez. "Esa hoja de ruta con la que quieren ir desmembrando España, en Madrid encuentra ese muro", dice la actual presidenta madrileña y candidata del Partido Popular.

Con acercamiento de presos incluido. "Le damos prisiones al País Vasco, para que los presos etarras sean recompensados por la gran labor que han realizado matando gente en España". "Pero después del 4 de mayo, no vaya a ser que la foto le estropee la campaña a Gabilondo", añadía Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos. Temas que trascienden la propia autonomía, hoy la formación naranja con la Cultura; el PSOE con la Ciencia: promete constituir el mayor centro de alto rendimiento de cienca y salud de Europa. "Saldar la deuda histórica de Madrid con sus científicos, con su Sanidad, con sus sanitarios", ha dicho su cabeza de lista, Ángel Gabilondo. Pero sus socios en Moncloa, y puede que también en Sol, le piden más. "Hace falta firmeza para ganar a la derecha y a la ultraderecha en Madrid, no complejos. Porque si alguien dice que va a hacer lo mismo, nadie va a votar a la copia, va a votar al original", apuntaba el líder y candidato de Unidas Podemos. Complejos que Vox ve en el PP. "Nos ponen más pegas los del PP que en los sitios donde gobierna el Partido Socialista. ¡Que no somos el enemigo!", decía Santiago Abascal. "Nosotros vamos a ser la garantía para que no entre la izquierda en Madrid", subrayaba la candidata, Rocío Monasterio. Últimos actos de precampaña. "Seguimos. Nos quedan 15 días ilusionantes", animaba Mónica García, la número uno de Más Madrid. Sólo los carteles nos recordarán que ya estaremos en campaña electoral.