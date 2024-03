El número de personas que viven en el camping ilegal situado en Can Simon (Ibiza), muy cerca del polígono industrial de Can Bufí, asciende a más de mil, según han informado a este diario fuentes cercanas a la investigación. El terreno, emplazado entre la primera línea de casas contigua al tramo de la carretera Ibiza-Sant Antoni a la altura de Can Negre y la calle del Río Orinoco, se arrenda a personas que se han asentado allí, en muchos casos, al no poder asumir el elevadísimo precio del alquiler de una vivienda en Ibiza.